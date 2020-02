AUD/USD: Erholung dynamisch gestartet

Das Währungspaar australischer Dollar (AUD) zum US-Dollar (USD) hat seit Jahresanfang gut 4,8 Prozent an Wert verloren und ist in den Bereich der Jahrestiefs aus 2019 zurückgefallen. An dieser Stelle macht sich nun aber eine klare Stabilisierung bemerkbar, die durchaus das Potenzial für eine längere Gegenbewegung nach den massiven Kursverlusten aus Januar hätte. Diese Chance sollten sich Anleger jetzt nicht entgehen lassen!

Erst im Dezember letzten Jahres konnte das Währungspaar AUD/USD über seinen mittelfristigen Aufwärtstrend zur Oberseite ausbrechen und in den ersten markanten Widerstandsbereich von 0,70 AUD zulegen. Doch der australische Dollar schwächte sich nur wenig später wieder ab und fiel auf den Support um 0,6850 USD zurück. Nach einem kurzen Zwischenstopp in diesem Bereich kam es schließlich zu einem Aufwärtstrendbruch und weiteren Abgaben zurück an die Tiefstände aus August und Oktober letzten Jahres um 0,6671 USD. In den frühen Morgenstunden handelten Investoren das Paar wieder deutlich hoch, aktuell beträgt das Kursplus gut 0,44 Prozent. Damit deutet sich eine dynamische Erholungsbewegung beim australischen US-Dollar an und bietet hervorragende Long-Chancen mit einem sehr günstigen und Chancen-Risiko-Verhältnis (CRV).

Gegenbewegung gestartet

Ausgehend von den dynamischen Kurszuwächsen zu Beginn dieses Tages sind weitere Kursgewinne zunächst in den Bereich der Novembertiefs um 0,6754 USD ableitbar geworden. Bei entsprechender Kursstärke könnte sogar das runde Kursniveau um 0,68 USD ohne nennenswerte Rücksetzer angesteuert werden und macht ein Long-Investment durchaus interessant. Wer ebenfalls überdurchschnittlich von einem Anstieg profitieren möchte, kann hierzu beispielsweise auf das Open End Turbo Long Zertifikat WKN VE6J30 zurückgreifen. Eine Verlustbegrenzung kann sehr eng, knapp unter den Tiefständen aus 2019 von 0,6671 USD angesetzt werden. Ein Kursrutsch darunter würde allerdings unweigerlich zu einem mittel- bis langfristigen Verkaufssignal mit Zielen um 0,65 USD führen. Ein derartiges Szenario würde gut einige Monate das Paar weiter belasten und damit einen deutlich schwächeren australischen Dollar hervorbringen.

AUD/USD (Tageschart in USD) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 0,6726 // 0,6754 // 0,6777 // 0,6800 Unterstützungen: 0,6700 // 0,6671 // 0,6656 // 0,6621

Fazit

Die Tiefstände aus 2019 bei 0,6671 USD halten was sie versprechen, der australische Dollar kann stark von dieser Unterstützung profitieren und zunächst in den Bereich von 0,6754 USD zulegen, bei entsprechender Stärke sogar bis auf ein Niveau von 0,68 USD vordringen. Besteht Interesse an der gegenwärtigen Erholungsbewegung überdurchschnittlich zu partizipieren, kann hierzu auf das Open End Turbo Long Zertifikat WKN VE6J30 zurückgegriffen werden. Die mögliche Rendite-Chance beliefe sich bei einem Anstieg an die zuletzt genannte Zielmarke auf 33 Prozent. Orientierungshalber dürfte der vorgestellte Schein dann im Bereich von 2,91 Euro notieren. Eine Verlustbegrenzung ist aber noch unter den Tiefs aus 2019 anzusetzen, damit ergibt sich ein rechnerischer Ausstiegskurs von 1,74 Euro. Eine engmaschige Beobachtung sollte aber nicht ausbleiben, bärische Attacken dürften bei diesem Währungspaar nicht spurlos vorbeigehen.

Strategie für steigende Kurse WKN: VE6J30

Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 2,18 - 2,19 Euro

Emittent: Vontobel Basispreis: 0,6479 US-Dollar

Basiswert: AUD/USD KO-Schwelle: 0,6479 US-Dollar

akt. Kurs Basiswert: 56,58 US-Dollar Laufzeit: Open End

Kursziel: 2,91 Euro Hebel: 3,6

Kurschance: + 33 Prozent Quelle: Vontobel

