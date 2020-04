AUD/USD: Down Under beweist Stärke

Die Turbulenzen an den Finanzmärkten halten weiter an und sorgen für ordentlich Bewegung. Während in Australien die Pandemie weitestgehend im Griff zu sein scheint, tobt sie in den USA umso heftiger. Das lässt sich auch aus dem Paar australischer Dollar (AUD) zum Greenback (USD) sehr gut ablesen.

Seit einem Doppelhoch in den Jahren 2017/2018 bei 0,8136 US-Dollar schlug das Währungspaar AUD/USD zunächst einen Abwärtstrend ein, der bis heute anhält. Dabei fielen die Notierungen in der Spitze auf 0,5510 US-Dollar bis Mitte März zurück. Doch der rasante Ausverkauf der letzten Wochen wurde größtenteils schon wieder aufgeholt, sodass das Paar nun an einer entscheidenden Abwärtstrendlinie notiert und offenbar Kräfte für einen weiteren Anstieg sammelt. Nicht zuletzt die geschwächte US-Wirtschaft bremst die Stärke des US-Dollars aus, während dessen Australien schon wieder Business mit China betreibt. Mit etwas Glück könnte hieraus sogar ein Folgekaufsignal hervorgehen und eine fünfwellige Impulswelle setzen.

Abwärtstrend im Fokus

Die jüngste Kursentwicklung seit Mitte dieses Monats offenbart bislang einen bullischen Keil, der abwärts gerichtet ist und ein Tief bei 0,6253 US-Dollar hervorgebracht hatte. Aktuell versucht AUD/USD über die obere Begrenzung zu springen, für ein regelrechtes Kaufsignal müsste aber das Niveau von mindestens 0,64 USD geknackt werden. Die Wahrscheinlichkeit auf einen Rücklauf zurück an die vorherige Handelsspanne um 0,6671 USD steigt jedoch erst mit einem nachhaltigen Anstieg über 0,6444 US-Dollar spürbar an. Für diesen Fall können Investoren beispielsweise auf das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MC88XB zurückgreifen. Solange der Abwärtstrend jedoch intakt bleibt, halten vornehmlich Bären doch die etwas besseren Karten auf der Hand. Kurzfristige Rücksetzer auf 0,6200 US-Dollar könnten noch auftauchen, erst darunter muss mit einem weiteren Rückgang ab 0,5980 US-Dollar ausgegangen werden. Ein derartiges Szenario würde allerdings noch im Rahmen einer gewöhnlichen Konsolidierung liegen.

AUD/USD (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 0,6369 // 0,6400 // 0,6444 // 0,6539 Unterstützungen: 0,6283 // 0,6250 // 0,6184 // 0,6091

Fazit

Bei dieser Handelsidee muss vor Einstieg in den Markt eine Einstiegsvoraussetzung definiert werden. Diese sieht erst oberhalb von mindestens 0,6400 US-Dollar Aufwärtspotenzial zunächst an die aktuellen Monatshochs von 0,6444 US-Dollar vor. Darüber könnte dann schließlich der EMA 200 sowie die zentrale Hürde bei 0,6671 US-Dollar in den Fokus genommen werden. Für jeden dieser Teilabschnitte kann hierzu beispielsweise auf das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MC88XB zurückgegriffen werden. Die maximale Rendite-Chance aus dem Stand heraus beläuft sich bei vollständiger Umsetzung der Strategie auf115 Prozent. Der Schein dürfte dann zur Orientierung im Bereich von 5,39 Euro notieren. Solange der Abwärtstrend jedoch intakt bleibt, sind Abgaben unter die Zwischentiefs von 0,6253 USD durchaus möglich.

Strategie für steigende Kurse WKN: MC88XB

Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 2,44 - 2,49 Euro

Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 0,61 US-Dollar

Basiswert: AUD/USD KO-Schwelle: 0,61 US-Dollar

akt. Kurs Basiswert: 0,6352 US-Dollar Laufzeit: Open end

Kursziel: 5,39 Euro Hebel: 23,6

Kurschance: + 115 Prozent Quelle: Morgan Stanley

