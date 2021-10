AUD/USD: Bullen im Vorteil

von Maciej Gaj - 13.10.2021, 07:08 Uhr

Ein interessantes Setup bietet sich derzeit beim Währungspaar australischer Dollar (AUD) zum US-Dollar (USD) und liefert Hinweise auf einen zeitnahen Trendwechsel. Trotz der Dollarstärke sollte die Landeswährung der Aussies nicht unterschätzt werden.

Nachdem coronabedingt der Wert des Paares AUD/USD im März abgelaufenen Jahres auf einen Wechselkurs von 0,5510 US-Dollar gefallen war, startete nur wenig später eine dynamische Gegenbewegung und brachte eine V-förmige Erholungsbewegung hervor. Anfang dieses Jahres wurde nahezu das Vorkrisenniveau um 0,8007 US-Dollar erreicht. Nach einer kurzen Seitwärtsphase zwischen 0,76 US-Dollar und den aktuellen Jahreshochs setzt eine nicht unerwartete Konsolidierung ei und drückte das Paar zurück in den Unterstützungsbereich von grob 0,7106 US-Dollar abwärts. Anfang September gelang es schließlich den kurzzeitigen Abwärtstrend zu überwinden, jedoch verhinderte der EMA 50 einen Folgeanstieg. Die darauf folgenden Verluste wurden in den letzten Wochen wieder nahezu ausgebügelt, das bullische Marktteilnehmer in einen guten Licht erscheinen lässt.

Widerstand EMA 50

Damit das Paar AUD/USD seine Aufwärtsbewegung wieder aufnehmen kann, bedarf es zumindest eines Kurssprungs über den EMA 50 und die letzten Kursspitzen aus Anfang September von 0,7477 US-Dollar. Dann könnte die nächste Station das Niveau um 0,76 US-Dollar lauten und darüber schließlich die aktuellen Jahreshochs bei 0,8007 US-Dollar. Vielleicht gelingt es in einer überschießenden Welle direkt an die Barriere der letzten Jahre um 0,8136 US-Dollar anzuknüpfen. Rücksetzer unter 0,70 US-Dollar würden unweigerlich zu Abschlägen in den Bereich von 0,6822 US-Dollar, darunter die etwas größere Unterstützung von 0,6671 US-Dollar abwärts führen.

Wichtige Chartmarken Widerstände: 0,7412 // 0,7477 // 0,7585 // 0,7706 US-Dollar Unterstützungen: 0,7317 // 0,7254 // 0,7170 // 0,7106 US-Dollar

Fazit

Einstiegsvoraussetzung für ein Long-Investment mit Zielen bei 0,76 und 0,8007 US-Dollar stellt ein nachhaltiger Wochenschlusskurs oberhalb von 0,7477 US-Dollar dar. Bei vollständiger Umsetzung der Handelsidee winkt dem Anleger beispielsweise durch ein Investment in das Mini Future Long Zertifikat WKN VP5GCN eine Renditechance von 140 Prozent. Ziel des Scheins läge rechnerisch dann bei 7,48 Euro. Eine Verlustbegrenzung sollte das Niveau von vorläufig 0,7250 US-Dollar gemessen am Basiswert nicht überschreiten, daraus ergibt sich ein potenzieller Stopp-Kurs im Zertifikat von 1,17 Euro.

Strategie für steigende Kurse WKN: VP5GCN

Typ: Mini-Future Long akt. Kurs: 2,13 - 2,14 Euro

Emittent: Vontobel Basispreis: 0,711 US-Dollar

Basiswert: AUD/USD KO-Schwelle: 0,7139 US-Dollar

akt. Kurs Basiswert: 0,73518 US-Dollar Laufzeit: Open end

Kursziel: 7,48 Euro Hebel: 15,0

Kurschance: + 140 Prozent Quelle: Vontobel

