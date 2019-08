AUD/JPY: The trend is your friend!

Der japanische Yen ist der Gigant unter den Währungspaaren und gilt schon seit jeher als Sicherheitshafen, der von den Anlegern in turbulenten Zeiten aufgesucht wird. Das wurde uns in der letzten Woche mal wieder deutlich vor Augen geführt. Der australische Dollar verlor gegenüber dem japanischen Yen satte 250 Pips.





Charttechnik:

Heute möchte ich kurz auf den Trendaufbau und auf einen möglichen Entry tief aus der Korrektur heraus eingehen. Man sieht im Tageschart einen Abwärtstrend, der sich bei 73,92 stabilisiert und im Anschluss einen Rücklauf eingeleitet hat. Dieser erstreckte sich bis zum Bereich von 76,00 (100 Prozent-Korrektur). Das letzte Hoch konnte im Nachgang nicht nachhaltig bezwungenen werden - solche Szenarien können sehr häufig im Forex beobachtet werden.

Trading-Idee:

Wir hätten also einige Gelegenheiten gehabt eine Position mit einem engen Stopp zu eröffnen. Mit dem Rutscht unter die 73,92 (erster Teilverkauf – 1/3 der Position) wurde der Abwärtstrend bestätigt und schnell ausgedehnt. Um auf den fahrenden Zug aufzuspringen ist es nun etwas zu spät. Aus diesem Grund empfehle ich auf eine Erholung zu warten und ab einer 50 Prozent-Korrektur nach Short-Einstiegen Ausschau zu halten. Machen Sie sich diese Vorgehensweise zu Ihrem kleinen Vorteil – Duplizierbarkeit.







RISIKOHINWEIS

Die dargestellten Analysen, Techniken und Methoden innerhalb unserer Kommentare und Marktberichte dienen ausschließlich Informationszwecken und sind weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Weiterhin stellt die vergangene Performance eines Finanzprodukts keine Vorhersage für die zukünftige Entwicklung dar. Eine Haftung ist ausgeschlossen.

