AUDUSD: Gebeutelte Rohstoffwährung mit Kaufsignal – Forex – Swing-Trading

Der Aussie, wie das Währungspaar AUDUSD unter Trader gern genannt wird, hat schwierige Zeiten durchlaufen müssen. Anfang 2018 notierte der Australische Dollar gegenüber dem amerikanischen über 0,80. Seitdem ging es bis zum Spätsommer des laufenden Jahres, gefolgt von den üblichen Korrekturbewegungen, immer weiter südwärts. Jetzt gibt es aber nicht nur ein Lebenszeichen, es wurde auch ein Kaufsignal generiert.

Im Swing-Trading möchte ich gerne ein Signal bestätigt bekommen. Hier wurde erst die abwärts gerichtete Trendlinie (rote Linie) nach oben durchbrochen und heute kam es dann auch noch zum Verlassen der Box auf der Oberseite – das Box-Trading ist meine konservative Ausbruchsstrategie. Jetzt muss nur noch die Rohstoffwährung die 0,69er-Marke, die heute schon einmal überwunden aber nicht gehalten werden konnte, zurückerobert werden. Dann gehe ich long. Der Stopp orientiert sich an der roten Trendlinie, liegt also mit gebührendem Abstand darunter.





AUDUSD im aktuellen Tageschart – Quelle: CFX TraderPRO





– ich berichtete hier im Blog darüber: Seit dem letzten Beitrag hat sich nichts geändert. Nach der Teilgewinnmitnahme bei 18 USD ging es kurz deutlich steil nach oben, doch ebenso flott auch wieder abwärts. Der in die Gewinnzone nachgezogene Stopp wurde dabei aber nicht gerissen. Mit den Aussagen von Fed-Chef Powell gestern ist der US-Dollar ein wenig unter Druck gekommen, was indirekt dann auch die Edelmetalle stärkte – da diese in USD notieren. Nun, mit der Rückeroberung der 18 USD-Marke platziere ich eine weitere Teilgewinnmitnahme bei 18,25 USD.

Offenlegung gemäß §34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit investiert.