AT&T (T): ☏ Telekommunikationsriese mit Long Setup!

Weitere Suchergebnisse zu "AT&T":

Symbol: T ISIN: US00206R1023



Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate

Rückblick: 18,5 Prozent Zuwachs sind in dem inzwischen sehr wettbewerbsintensiven US-Telekommunikationsmarkt sehr solide. Die Aktie notierte meist stabil über den EMAs, war jedoch Ende November / Anfang Dezember kurz darunter gerutscht.

Chart vom 13.12.2019 Kurs: 38,26 USD





Meinung:

Meine Expertenmeinung zu AT&T:

AT&T steht für „American Telephone and Telegraph Company“. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Dallas im Bundesstaat Texas wurde 1885 gegründet, ein Vorläufer geht aber auf das Jahr 1877 zurück. Lange Zeit hatte es in den Vereinigten Staaten und in Kanada eine Monopolstellung inne. Es ist trotz zahlreicher Deregulierungen gemessen an der Marktkapitalisierung das weltweit größte Telekommunikationsunternehmen. Seit der Fusion mit Time Warner ist man gleichzeitig auch noch in der Medienbranche aktiv. Sehr überzeugend sind die Fundamentaldaten. Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis von 10 lässt einen Einstieg lukrativ erscheinen.

Mögliches Setup:

Charttechnisch gefällt die Formation von Dreiecksformation und Hammerkerze nahe dem 20er-EMA. Entsprechend könnten wir das Kaufsignal bei 38,60 USD und den Stopp Loss bei 37,90 USD setzen. Die nächsten Quartalzahlen werden für den 27. Januar des kommenden Jahres erwartet. Für einen Swingtrade passt das.



Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt aktuell keine Positionen in T.

Analyse erstellt im Auftrag von





Die Verfasser der Berichte legen gemäß § 48f Abs. 5 BörseG offen, dass sie selbst an einzelnen Finanzinstrumenten, die Gegenstand der Analysen sind, ein finanzielles Interesse haben könnten.

Dies ist eine Marketingmitteilung. Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Der Finanzinformationsdienst und deren Autoren werden Finanzinstrumente als Trader privat bei Eintreten der auf der Plattform www.ratgeberGELD.at besprochenen charttechnischen Bedingungen mit großer Wahrscheinlichkeit selbst traden. Dies könnte auch bei diesem Wertpapier einen Interessenskonflikt begründen, welcher aber zum Zeitpunkt der Marktberichterstellung oder der Empfehlung noch nicht besteht. Kauf und Verkauf können dabei jederzeit erfolgen und werden nur für Kunden auf www.ratgeberGELD.at im Chat oder per Mail veröffentlicht. Zur Vermeidung möglicher Interessenskonflikte durch Kursmanipulationen, dem sogenannten Scalping (Kurse in eine bestimmte Richtung lenken), werden nur stark marktkapitalisierte Wertpapiere von minimum 200 Millionen USD, einem Float von über 20 Millionen USD einem Kurs über 5.00 USD mit einem Mindesthandelsvolumen von 500.000 Stück pro Tag, Indizes, Rohstoffe und Währungen besprochen. Die Verfasser der Berichte legen gemäß § 48f Abs. 5 BörseG offen, dass sie selbst an einzelnen Finanzinstrumenten, die Gegenstand der Analysen sind, ein finanzielles Interesse haben könnten.

Vollständigen Disclaimer anzeigen