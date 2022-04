AT & T: die Abspaltung von WarnerMedia könnte den Aktionären gefallen!

Weitere Suchergebnisse zu "AT&T":

Fokus bei AT & T (T) jetzt bei 5G & Glasfaser! Dividendenrendite 2021 bei 8.45 %. Quartalszahlen am 21. April vor Handelsbeginn.

Symbol: T ISIN: US00206R1023

Rückblick: Die AT & T-Aktie verzeichnet einen Kursverlust von rund 9.6 Prozent in den letzten sechs Monaten. Am 24. Februar gab es ein höheres Pivot-Tief. Im Anschluss zeigte das Wertpapier relative Stärke gegenüber dem Gesamtmarkt, so dass es beim Bruch der Widerstandslinie dynamisch weiter nach oben gehen könnte.

Chart vom 06.04.2022 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 24.14 USD





Meine Expertenmeinung zu T

Meinung: Nach der Abspaltung des Tochterunternehmens WarnerMedia kann sich der Telekommunikationskonzern auf seine Kernkompetenzen fokussieren und sieht sich bei 5G und Glasfaser gut aufgestellt. Da die Börsianer bei solchen Konstellationen häufig auf Effzienzgewinne spekulieren und Kapital für lukrative Zukäufe frei ist, erwarten wir hier eine positive Entwicklung.

Mögliches Setup

Setup: Die Seitwärtsbewegung der letzten Tage zeigt uns, wo Trigger und Stopp Loss platziert werden könnten. Das Kursziel liegt beim Pivot-Hoch vom 19. Januar. Die nächsten Quartalszahlen gibt es am 21. April vor Beginn des Handels. Vorsichtige Trader schließen den Trade spästens am Vortag. Wer es auf die Dividendenrendite – für 2021: 8.45 Prozent – abgesehen hat, muss das Wertpapier natürlich behalten. Weitere coole Setups gibt es börsentäglich im Traders Live Chat bei ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in T.

Veröffentlichungsdatum: 09.04.2022

