AT+S, FACC, Polytech: Den Index verdreifacht mit Österreich-Aktien

24.07.2017| Von: Christina Oehler | wikifolio der Woche

„Schnäppchen Jäger“ von Andreas Schratzer zählt zu den besten Real-Money-wikifolios in der Top-wikifolio-Rangliste, die einen Track Record von mehr als vier Jahren aufweisen. Schratzer handelt schwerpunktmäßig Aktien österreichischer Unternehmen. Aufgrund des überdurchschnittlichen Wachstums des Indexstandes (alleine ein Plus von 110 Prozent in den letzten 12 Monaten) trägt das wikifolio die Auszeichnung „High Performance“. Seit Erstellung im Dezember 2012 hat das wikifolio ein Plus von 217 Prozent bei einem maximalen Verlust von 24,6 Prozent erzielt. Bisher haben Anleger rund 169.000 Euro in das zugehörige wikifolio-Zertifikat investiert.

Performance seit Dezember 2012: +216,9 % Größter Verlust (bisher): -24,6 % Investiertes Kapital: 168.784,16€



Investment in Wertpapiere und andere Anlageformen ist mit diversen Risiken behaftet. Es wird ausdrücklich auf die Risikofaktoren in den jeweiligen Endgültigen Bedingungen, dem Basisprospekt nebst Nachträgen und den vereinfachten Verkaufsprospekten der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft auf www.wikifolio.com, www.ls-tc.de und www.ls-d.ch hingewiesen. Die Performance der wikifolios sowie der jeweiligen wikifolio-Zertifikate bezieht sich auf eine vergangene Wertentwicklung. Von dieser kann nicht auf die künftige Wertentwicklung geschlossen werden. Stand: 24.07.2017