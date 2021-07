AT1 CoCos: Eine Geschichte von Bankenstresstests und einer verbesserten Anlegerstimmung

Banken sind das Herzstück einer funktionierenden Weltwirtschaft. Die Regierungen sind sich der Rolle bewusst, die sie bei der Verringerung einiger der wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie auf ihre jeweilige Bevölkerung spielen können. Die Aufsichtsbehörden in den USA und Europa forderten die Banken auf, Dividendenausschüttungen und Aktienrückkäufe für den größten Teil des Jahres 2020 vorübergehend auszusetzen. Mitte 2021 hat die Federal Reserve (Fed) diese Beschränkungen nach den jüngsten Stresstests gelockert.

Den Puls des US-Bankensystems überprüfen

Die Lockerung der Beschränkungen folgt den optimistischen Ergebnissen der jüngsten Stresstestrunde für US-Banken1. Bald werden sich US-Banken eingehender mit ihren jeweiligen Ergebnissen befassen und sie könnten versuchen, überarbeitete Pläne zur Auszahlung der Aktionäre vorzulegen. Randal K. Quarles, stellvertretender Vorsitzender für Aufsicht bei der Fed, fasste kürzlich den Zustand der US-Banken und die Ergebnisse der Stresstests im Juni zusammen. Er sagte: „Im vergangenen Jahr hat die Federal Reserve drei Stresstests an mehreren verschiedenen hypothetischen Rezessionen durchgeführt, und alle haben bestätigt, dass das Bankensystem stark positioniert ist, um die anhaltende Erholung zu unterstützen.2“



Um das Ausmaß dieser Tests zu verdeutlichen, war eines der hypothetischen Szenarien eine schwere globale Rezession mit einer Arbeitslosenquote von über 10 Prozent in den USA, einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 4 Prozent bis Ende 2022 und einem Rückgang der Aktienmärkte um mehr als 50 Prozent. Die Fed erklärte3, dass „in diesem Szenario die Eigenkapitalquoten der Banken innerhalb der Studie auf 10,6 Prozent gesunken sind, ein Niveau, das weiterhin ihre Mindestanforderungen überschreitet“.

Die Gesundheit europäischer Banken

Jenseits des Atlantiks hat die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) Anfang 2021 einen eigenen Stresstest durchgeführt. Viele werden die Ergebnisse mit Spannung erwarten, da die EBA-Stresstests 2020 aufgrund der Pandemie verschoben wurden. Die Veröffentlichung der Ergebnisse wird für diesen Sommer erwartet, wobei die Stichprobe etwa 70 Prozent der Vermögenswerte des Bankensektors in der EU und Norwegen abdeckt4. Im ungünstigsten skizzierten Fall sind die Auswirkungen gravierend: Sie umfassen einen Rückgang des realen BIP um fast 4 Prozent, einen Anstieg der Arbeitslosenquote um 4,7 Prozent und einen weltweiten Rückgang der Aktienkurse in den Industrieländern um 50 Prozent5. Auf diese Weise wird ein Einblick in die Widerstandsfähigkeit des Bankensystems gewährt, sollte ein weiteres schwerwiegendes Szenario eintreten.



Seit Dezember 2020 fordert die Europäische Zentralbank europäische Banken auf, Dividenden und Aktienrückkäufe bis zum 30. September 2021 zu unterlassen oder zu begrenzen. Es wird empfohlen, Dividenden und Aktienrückkäufe auf maximal 0,20 Prozent des Kernkapitals (CET1) der Banken oder auf weniger als 15 Prozent des kumulierten Gewinns für 2019 bis 2020 zu beschränken6. Betrachtet man das Ergebnis im ersten Quartal 2021, zeigten Unternehmen des Finanzsektors des Euro Stoxx 50 eine starke Performance. 48 Prozent der Unternehmen der Branche meldeten ein Gewinnwachstum im Vergleich zum vierten Quartal 20207. Im gleichen Berichtszeitraum hielten europäische Banken weiterhin Puffer für ihre maximalen Auslösequoten für ihre Additional Tier 1 Contingent Convertible Bonds (AT1 CoCos) aufrecht8.



Verbesserung der Anlegerstimmung

In den letzten zwölf Monaten haben AT1 CoCos eine Rendite von 18,43 Prozent9 erzielt und waren einer der leistungsstärksten Bereiche im festverzinslichen Bereich. Da die Anlegerstimmung gegenüber dem europäischen Bankensektor positiver wird und AT1 CoCos eine Renditesteigerung im Vergleich zu den vorrangigeren Anleihen der Banken bieten, stoßen sie auf großes Interesse der Anleger, die angesichts steigender Staatsanleiherenditen auch in Zeiten steigender Zinsen nach traditionell widerstandsfähigen Anlageklassen gesucht haben. Es hat sich in der Vergangenheit gezeigt, dass AT1 CoCos dafür geeignet sind.



Da die Renditen an einer breiten Palette von Rentenmärkten im Allgemeinen niedriger sind als im Jahr 2020, werden Unternehmen wahrscheinlich diese niedrigeren Renditeniveaus bei Neuemissionen von Anleihen nutzen. In den nächsten drei Monaten nähern sich ausstehende AT1-CoCo-Anleihen von NatWest Group, UBS, Societe Generale, UniCredit und Banco Santander ihren ersten Laufzeitenden. Da die Anleihemärkte ein geringeres Kreditrisiko einpreisen als auf dem Höhepunkt der Pandemie im letzten Jahr, werden wir wahrscheinlich sehen, dass diese Emittenten ihre Anleihen an diesen Tagen kündigen.



9 Quelle: Anlageklasse AT1 CoCo unter Berücksichtigung des iBoxx Contingent Convertible Liquid Developed Europe AT1 Index (USD), Stand 24. Juni 2021, Gesamtrendite in USD

