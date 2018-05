ASML-Aktie: Gutes Q1, uneinheitlicher Ausblick - Aktienanalyse

Weitere Suchergebnisse zu "ASML Holding":

Ralph Szymczak, Investmentanalyst der LBBW, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Zulieferers für die Halbleiterindustrie ASML Holding N.V. (ISIN: NL0010273215, WKN: A1J4U4, Ticker-Symbol: ASME, Nasdaq OTC-Symbol: ASMLF).

ASML habe in Q1 die Erwartungen des Marktes größtenteils übertroffen. Die Anzahl der neu bestellten Lithografie-Maschinen habe dabei auf anhaltend hohem Niveau gelegen. Neun Neubestellungen bei den mit über 100 Mio. EUR sehr teuren EUV-Maschinen hätten zudem die Erwartungen übertroffen. Auch der Auftragswert aller Neubestellungen habe überzeugt. Der Auftragsbestand habe zuletzt in Q4 bei 6,7 Mrd. EUR gelegen. Nur eine EUV-Maschine habe jedoch umsatzwirksam an Kunden ausgeliefert werden können. Der durchschnittliche Ertrag pro Maschine bei allen Auslieferungen sei moderat angestiegen. Bei den Dienstleistungen habe ASML die erwarteten Ergebnisse erfüllen können. Die F&E- und Verwaltungsausgaben seien deutlicher angestiegen, die Mittelzuflüsse seien im Vorjahresvergleich besser gewesen. Es seien Aktienrückkäufe auf relativ niedrigem Niveau getätigt worden.

Die Prognosen für Q2/2018 hätten bei der Profitabilität unterhalb der Erwartungen gelegen. Das Management sei trotz EUV-Kapazitätsengpässen dennoch u.a. aufgrund des weiter positiven Umfelds bei Speichern-Chips anhaltend zuversichtlich. ASML habe die ersten vier Neubestellungen für ab 2021 auszuliefernde Maschinen seiner neuen EUV-Produktlinie bekannt gegeben. Diese sollten die bisherigen EUV-Anlagen noch um 70% an Genauigkeit übertreffen und einen Durchsatz von 185 WpH (Wafer per Hour) erreichen können. ASML wolle in den Folgejahren durch die neue EUV-Technologie die Einhaltung des Moore'schen Gesetzes ermöglichen und damit deutliche Umsatz- und Ergebniszuwächse erzielen. Dies zeige sich schon in einer recht hohen Bewertung der Aktie. Zudem sei das Geschäftsumfeld von ASML sehr kapitalintensiv und zyklisch, was der Analyst als Hauptrisiko für die Aktie ansehe.

Ralph Szymczak, Investmentanalyst der LBBW, stuft die ASML-Aktie daher weiterhin mit “halten“ und einem unveränderten Peergroup basierten Kursziel von 160,00 EUR ein. (Analyse vom 24.05.2018)

Kurzprofil ASML:

ASML (ISIN: NL0010273215, WKN: A1J4U4, Ticker-Symbol: ASME, Nasdaq OTC-Symbol: ASMLF) ist ein niederländischer Halbleiter-Konzern. Das Unternehmen mit Sitz in Veldhoven ist der weltgrößte Anbieter von Lithographiesystemen. Die hochkomplexen Maschinen spielen eine wichtige Rolle bei der Herstellung von Mikrochips. Eine große Mehrheit der Chiphersteller weltweit sind Kunden von ASML. Der globale Marktanteil des niederländischen Unternehmens liegt derzeit bei gut zwei Drittel. (24.05.2018/ac/a/a)