ARYZTA-Aktie: Noch nie dagewesene Wertvernichtung - Verkaufsempfehlung bestätigt - Aktienanalyse

Zürich (www.aktiencheck.de) - ARYZTA-Aktienanalyse von Aktienanalyst Jean-Philippe Bertschy von Vontobel Research:

Jean-Philippe Bertschy, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der ARYZTA-Aktie (ISIN: CH0043238366, WKN: A0Q4FN, Ticker-Symbol: YZA, SIX Ticker-Symbol: ARYN).

Das Management habe gestern mehrmals wiederholt, dass es sehr zuversichtlich sei, die Auflagen Ende GJ 2018 erfüllen zu können. ARYZTA habe Ende GJ 2017 eine Nettoverschuldung von EUR 1,7 Mrd. aufgewiesen; unter Annahme eines Zuflusses von EUR 150 Mio. aus Veräußerungen (LR, Signature, Cloverhill, Hawaii) und eines EBITDA von EUR 390 Mio. (zugrunde liegend EUR 300 und EUR 90 Mio. von Picard-Dividende) würde dies zu einem Verhältnis Nettoverschuldung/EBITDA von 4,0 führen. Die Wechselkurse kämen ARYZTA in Bezug auf die Nettoverschuldung zugute. Beim Cashflow könne jedoch nichts schief gehen. Der nächste Test finde Ende Januar bzw. Juli mit einer Auflage von 3,5 statt.

Restrukturierungsplan: Ein Blindflug: überhaupt keine Details zur Aufspaltung oder Staffelung der Barkosten. Dieser Plan sehe eher nach einer notfallmäßigen Last-Minute-Ankündigung an, um die Anleger zu beruhigen. Ein solcher Plan sei bereits letzten September fällig gewesen.

Überlebensmodus: Der Analyst könne sich vorstellen, dass einige größere Kunden angesichts der alarmierenden finanziellen Situation erwägen würden, nach Alternativen für ARYZTA zu suchen. Zudem seien Investitionen in die Automatisierung unvermeidbar, um die erhebliche Lohninflation anzugehen.

Mit der Wahl von Gary McGann zum VR-Präsidenten von ARYZTA hätten die Anleger zunächst neue Hoffnung geschöpft. Mittlerweile seien aber über zehn Monate vergangen und die Anleger würden noch immer auf eine Kapitalerhöhung und/oder einen Restrukturierungs-/Investitionsplan für das Unternehmen warten. Es sei ein Rätsel, wie das Management das Ausmaß der Herausforderungen und die zu deren Bewältigung benötigte Zeit auch nach Vorliegen der GJ 2017-Zahlen, in einem solchen Umfeld, immer noch “unterschätzen“ konnte! Die größte Herausforderung werde es sein, die Glaubwürdigkeit bei den Anlegern wieder herzustellen.

Jean-Philippe Bertschy, Aktienanalyst von Vontobel Research, hält an seinem "reduce"-Rating für die ARYZTA-Aktie fest. Das Kursziel sei von CHF 18,50 auf CHF 12,50 gesenkt worden. (Analyse vom 25.05.2018)

