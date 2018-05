ARYZTA-Aktie: Erneute Gewinnwarnung - Verkaufsempfehlung bestätigt - Aktienanalyse

Weitere Suchergebnisse zu "Aryzta":

Zürich (www.aktiencheck.de) - ARYZTA-Aktienanalyse von Aktienanalyst Jean-Philippe Bertschy von Vontobel Research:

Jean-Philippe Bertschy, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der ARYZTA-Aktie (ISIN: CH0043238366, WKN: A0Q4FN, Ticker-Symbol: YZA, SIX Ticker-Symbol: ARYN).

ARYZTA habe in Q3 ein organisches Umsatzwachstum von -1,2% ausgewiesen (ggü. VontE 0,5%). Grund sei ein deutlicher Volumenrückgang von 5% in Europa gewesen (Insourcing in der Schweiz und in Deutschland, geringe Konsumausgaben in Großbritannien). Ohne Cloverhill habe das organische Wachstum -1,3% betragen (nach 1,4% in Q2 und 1,3% in Q1). Der Umsatz in Nordamerika habe sich ohne Cloverhill relativ stabil bei -1,5% gehalten.

Höhere Faktor-, Vertriebs- und Arbeitskosten seien auch in Q3 eine Belastung gewesen. Zudem habe ARYZTA an einigen Standorten unter Insourcing und niedrigen Auslastungsraten gelitten.

Das EBITDA für GJ 2018 dürfte um 9 bis 12% unter der bisherigen Vorgabe von -20% liegen. Der Analyst gehe davon aus, dass ARYZTA ein EBITDA zwischen EUR 295 Mio. und EUR 305 Mio. anstrebe, was einem Rückgang um etwa 30% entspreche. Die neue Vorgabe liege 5% unter den Analysten-Schätzungen und mehr als 10% unter den Erwartungen des Marktes.

Angestrebt seien EUR 200 Mio. über drei Jahre (VontE: bis zu EUR 500 Mio.). Die Umsetzung solle unverzüglich beginnen und habe folgende Ziele: 1) Wiederherstellung der finanziellen Flexibilität, 2) Verbesserung von Vermögens- und Kostenbasis auf den aktuellen Umsatz.

Vor dieser Gewinnwarnung habe der Analyst ein Verhältnis von Nettoschulden zu EBITDA von 4,1x zum 31,7 erwartet (ggü. der Kreditauflage von 4,0x), dies habe auch der Konsensprognose entsprochen. Er könne sich kaum vorstellen, wie das Unternehmen den Kreditauflagentest bestehen solle, selbst bei Einbeziehung des Verkaufs des Picard-Anteils. Zur Erinnerung: ARYZTA habe bereits liquide Mittel in Höhe von EUR 140 Mio. aus Veräußerungen und EUR 81 Mio. aus Picard-Dividenden verbucht. Der Analyst hoffe, dass die Unternehmensleitung bei der Telefonkonferenz die offenen Fragen klären und Details zum Restrukturierungsplan nennen werde. Er habe seine EPS-Prognose gesenkt.

Jean-Philippe Bertschy, Aktienanalyst von Vontobel Research, hält an seinem "reduce"-Rating für die ARYZTA-Aktie fest. Das Kursziel laute CHF 18,50. (Analyse vom 24.05.2018)

Kurzprofil ARYZTA AG:

Die ARYZTA AG (ISIN: CH0043238366, WKN: A0Q4FN, Ticker-Symbol: YZA, SIX Ticker-Symbol: ARYN) betreibt weltweit 57 Produktionsstätten und ist der führende Hersteller für Tiefkühl-Backwaren in Europa. ARYZTA bietet eine große Produktpalette, die vom Frühstücksbrötchen bis zu Berlinern und Cookies reicht. Insgesamt beschäftigt ARYZTA in ganz Europa, Nord- und Südamerika, Asien, Australien und Neuseeland derzeit rund 19.000 Mitarbeiter. Der Umsatz belief sich 2015 auf über 3,88 Mrd. Euro. (24.05.2018/ac/a/a)