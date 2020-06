APPLE - Unser Kursziel bleiben die 1000$!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Apple – Der amerikanische Technologieriese Apple Inc. wird diese Woche zehn Geschäfte in New York City wiedereröffnen, berichtet CNBC am Dienstag. Das Unternehmen hatte im März aufgrund der Coronavirus-Pandemie alle Einzelhandelsgeschäfte in den Vereinigten Staaten geschlossen. Im Mai begann das Unternehmen dann mit der Wiedereröffnung der Geschäfte, wobei Ende des Monats bereits fast die Hälfte seiner 271 Geschäfte in den USA wieder voll geöffnet waren. Mit den jüngsten Neueröffnungen in den USA steigt diese Zahl auf 200 geöffnete Geschäfte an.

Unsere aktuelle Position:

Wir sind und bleiben Long in der Apple Aktie und sehen den Titel übergeordnet die Schallmauer von $1000 durchbrechen, was aus dem aktuellen Bereich heraus “gerade mal“ 185% entspricht.

Vergleichen wir dies mit der Rally nach den Tiefs aus 2008 als der Titel eine Rally von 2783% ausgebaut hat scheint das Ziel von $1000 plötzlich nicht mehr weit entfernt. Als nächstes imminentes Ziel stehen nun Notierungen im Bereich von $380 an.

