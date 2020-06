APHRIA - Wir trauen dem Braten noch nicht

APHRIA: APHA // ISIN: CA03765K1049

So langsam merken es auch die großen Analystenhäuser, dass sich bei der Aktie etwas tut. Nun ja. Wir sind mit dem bisherigen Verlauf der Kursentwicklung zufrieden und deshalb für die nähere Zukunft grundsätzlich optimistisch gestimmt. Unsere primäre Erwartung bleibt daher unverändert.

Trotzdem ist unser Vertrauen in die Art der Aufwärtsbewegung noch nicht voll da. Diese ist nach Elliott Wave Theorie dreiteilig und damit in der Tendenz eher korrektiv.

Die Aktie hat den Widerstand bei C$6.00 schon mehrfach getestet und zeigt sich nach dem Ausbruch aus dem Zielbereich in einem anhaltenden Aufwärtstrend. Wenn es der Aktie nun gelingt, den Vortrieb beizubehalten muss beim nächsten Widerstand die C$7.18 genommen werden. Da sind wir aber noch nicht und stehen somit an einer sehr spannenden Stelle im Chart.

FAZIT

Die Aktie hat sich sauber aus dem Tief herausgearbeitet. Die wichtige Unterstützung bei C$3.95 hat gehalten. Wie Sie auf dem Chart sehen können ist der Kurs direkt an der C$7.18 abgeprallt und konnte diesen Ficobacci Wiederstand noch nicht durchbrechen.

Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten:

Entweder wir brechen durch und unsere Indikatoren geben uns ein klares Signal, dann werden wir eine Long Position hinterlegen und bald zweistellige Kurse sehen.

Oder aber das korrektive Bild setzt sich durch, dann werden wir kurzfristig sogar einen Short Trade hinterlegen der uns nochmals 15%-20% tiefer führen könnte.

In jedem Fall verschicken wir eine Kurznachricht mit allen Daten zum Einstieg per Mail an unseren Verteiler.

