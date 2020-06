APHRIA Cannabis - Die Stimmung hellt sich auf!

APHRIA: APHA // ISIN: CA03765K1049

Das Unternehmen Aphria konnte einen Streit mit der Firma Aleafia Health beilegen. Nun zeigen sich auch die Hedge Funds bullisch für diese Aktie. Auch wir sind grundsätzlich optimistisch gestimmt und verfolgen derzeit zwei mögliche Varianten für die Aktie.

Szenario 1 Primärszenario 65%

Im Chart hat der Titel nun ein klares Zwischenhoch markiert und nun bildet sich eine Welle von i über ii nach iii (im Chart in Gelb) heraus, wobei wir den Wendepunkt bei der Unterstützung von C$ 4.50 sehen. Danach dürfte der Weg nach oben frei sein und der Widerstand bei C$ 7.18 sollte überwunden werden. Dabei ist es wichtig, dass die Unterstützung bei C$4.50 hält. Ansonsten wird die Alternative zur primären Erwartung.

Szenario 2 Alternativszenario 35%

Sollte der Titel in der laufenden Korrektur auch noch unter die Unterstützung von C$ 4.50 fallen, könnte auch die nächstfolgende Unterstützung bei C$ 3.15 einen weiteren Abverkauf nicht aufhalten. Die Aktie würde ein neues Tief markieren und dann erst wieder in höhere Sphären abdrehen.

FAZIT

Insgesamt zeichnet sich hier eine weitere Bereinigung ab. Es steht kaum außer Frage, dass der Titel nach einer Korrektur wieder deutlich ansteigen wird und wir zweistellige Notierungen auf dem Kurszettel haben werden. Die wichtigste Frage ist, wie weit uns die Korrektur zurückführt und ob die Wende eingeleitet werden kann, bevor der Titel ein neues Tief markiert oder nicht. Die übergeordnete Aufwärtsbewegung ist aber dominant.

