APHRIA CANNABIS - Zielbereich erreicht!

Aphria hat neben Aurora vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) nun endlich den Zuschlag zur Produktion von medizinischem Cannabis in Deutschland erhalten. Bei Aphria ist man anscheinend besorgt um die Sicherheit der wertvollen Blüten und hat deshalb auch gleich zusätzlich zur 8.000 Quadratmeter großen Anbaufläche in Neumünster einen Hochsicherheitstrakt aus Stahlbeton in Bad Bramstedt hingestellt. Aphria wird jährlich bis zu 800 Kilogramm Cannabis produzieren.

Aber weder diese noch andere Positivnachrichten rund um den Cannabismarkt gereichen zu einem Raketenanstieg des Aktienkurses. Das ist kein Grund zur Sorge, sondern lediglich ein weiteres Indiz dafür, dass Neuigkeiten und Pressemeldungen eine wesentlich geringere Auswirkung auf die Aktienkurse ausüben, als gemeinhin angenommen wird.

Wie angekündigt, hat Aphria den Abverkauf fortgesetzt und steht nun am oberen Rand unseres Einstiegsbereichs (siehe bitte blaue Box im Chart weiter unten).

Szenario 1 (Primärszenario // blaue Linien im Chart // Chance: 74%)

Man sollte hier jetzt nicht in Euphorie verfallen, denn es würde uns nicht überraschen, wenn wir ein tieferes Eintauchen in den blauen Kasten erleben. Wir sehen zwar rein technisch jetzt die Chance für eine Trendwende, aber das Idealziel sehen wir erst mit Erreichen der kan$8.43 beziehungsweise sogar der kan$7.63.

Sollten wir allerdings die kan$6.82 sehen, deuten wir das als klares Warnsignal zu Gunsten des Szenario 2.

Szenario 2 (Alternativszenario // rote Linien im Chart // Chance: 26%)

Wir ziehen die Reißleine bei Unterschreiten unserer blauen Box, da wir dann stark davon ausgehen müssen, dass wir die große Korrektur erst in der Gegend um kan$2.97 abarbeiten werden. Dies sehen wir als bestätigt an, sobald wir kan$5.85 nach unten reißen.

FAZIT

Die Chancen stehen nun ganz gut, dass wir innerhalb des von uns gesetzten Zielbereichs (blaue Box im Chart) eine nachhaltige Trendwende in Richtung Norden sehen. Es bleibt aber nach wie vor ausreichend großes Rückschlagpotential im Chart, mit möglichen Kursen unter kan$3.00! Deshalb sichern wir unsere Position unterhalb unserer Box ab.

