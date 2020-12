APHRIA CANNABIS - Seid umschlungen, Millionen!

APHRIA: APHA // ISIN: CA03765K1049

„Seid umschlungen, Millionen!“, heißt es in Friedrich Schillers berühmten Gedicht, das mit dem Beginn „Freude schöner Götterfunken“ schon manchem Chorsänger das Blut ins Gesicht trieb, weil auch die musikalische Fassung von Ludwig van Beethoven höchst anspruchsvoll ist. Was es mit den umschlungenen Millionen auf sich hat, darüber haben sich Generationen von Germanisten den Kopf zerbrochen. Nicht unumstritten, doch der Wahrheit vermutlich nah ist die Theorie, dass der kirchenmausarme Dichter seiner Freude freien Lauf ließ, als ihn sein Mäzen Gottfried Körner von den allerschlimmsten Geldsorgen befreite. Denn Kunst ist zwar schön, macht aber viel Arbeit und kostet auch was. Schließlich dichtet sich ein Gedicht wie „An die Freude“ mit seinen 9 Strophen zu je 8 Versen, gefolgt vom Refrain mit nochmals 4 Versen, nicht von selbst. Seit Schiller 1785 die Urfassung in der Literaturzeitschrift Thalia veröffentlichte, werden sie also umschlungen, die Millionen. Auch von Menschen, die in jüngster Zeit auf Cannabis-Aktien setzen. 2020 legt der weltweite Cannabis-Markt um 38 Prozent auf 20,4 Milliarden Dollar zu. Darunter befinden sich auch die 237 Millionen kanadische Dollar, dem Jahresumsatz von Aphria, Hersteller von medizinischem Cannabis. Was lernen wir daraus? Es sind viele Millionen, die umschlungen werden wollen - nun ja, es kann schlimmere Jobs geben.

Szenario 1 Primärszenario

Im Frühjahr berechneten wir einen Zielbereich - im Chart als blaue Box dargestellt - in den die Aktie hineinlief. Auch danach folgte sie unseren Prognosen. Seit Oktober sehen wir einen impulsiven Anstieg, der den Wert bis zu einem Widerstand von C$9.66 führte und darüber hinweg. Wir rechnen mit einem weiteren Anstieg bis zum Level C$12.26, bei dem eine Kurskorrektur erfolgt. Diesen Punkt haben wir für Sie mit einer braunen III markiert. Dabei wird die Aktie zurückgeführt bis C$9.66, von wo aus - mit der gelben IV markiert - der Anstieg fortgesetzt wird. Wichtig bleibt, dass sich der Titel über C$5.45 hält, um die übergeordnete Aufwärtsbewegung weiter voranzutreiben.

Aphria, Aurora, aber auch Organigram und Canopy Growth sehen wir noch Heldentaten vollbringen die nächsten 12-15 Monate und starke Anstiege vollziehen. Wir bereiten uns auf weitere Einstiege vor!

