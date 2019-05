APHRIA CANNABIS - Nächster Einstiegsbereich erreicht!

Der Aufruf in der letzten Analyse, dass die Bullen hier eine Extraeinladung benötigen, hat wohl gewirkt! Was wir jetzt bewundern können, ist eine deutliche Reaktion auf die Indikatorenlage. Trotz der bewundernswerten grünen Kerzen im Chart, sind wir noch verhalten optimistisch, weil uns das noch nicht vollends gefällt.

Aber ja, wir haben unsere Position platziert, werden diese aber sofort wieder abstoßen, wenn kritische Levels auf uns zukommen. Wir haben lediglich ein Viertel der zugedachten Portion platziert. Die Wahrscheinlichkeit einer grundsätzlichen Trendwende im Zielbereich liegt bei über 80%.

Szenario 1 (Primärszenario // blaue Linien im Chart // Chance: 50%)

Wir geben einem finalen Abverkauf innerhalb unserer blauen Box noch den Vorzug. Die Struktur sieht uns einfach noch nicht vollständig genug aus, als dass wir uns jetzt einer Euphorie hingeben. Es ist also noch mit kan$7.50/kan$6.00 zu rechnen, bevor die Bären das Feld endgültig räumen.

Szenario 2 (Alternativszenario // grüne Linien im Chart // Chance unverändert: 33%)

Natürlich haben die Bullen jetzt alle Chancen, das zarte Pflänzchen der Aufwärtsbewegung am Leben zu halten. Hierzu wollen wir aber eine direkte Fortsetzung des Anstiegs über kan$10.70 sehen, um hier von einer ersten Konsolidierung auszugehen. Klar ist aber auch, dass dann die nächsten Hürden, die kan$11.73 und die kan$12.70 geknackt werden müssen. Wohl fühlen wir uns erst bei kan$12.70. Bis dahin bleibt erhebliches Abwärtspotential erhalten!

Deshalb sichern wir unsere just eingegangene Position rigoros bei kan$5.85 ab (da verlässt die Hälfte unser Depot), und bei Unterschreiten der kan$4.76 schließen wir ganz und bleiben auf der Seitenlinie bis Szenario 3 durch ist.

Szenario 2 (Alternativszenario // rote Linien im Chart // Chance unverändert: 17%)

Wenn wir unter die kan$4.76 fallen sollten, müssen wir mit Kursen im Bereich unter kan$3.00 rechnen!

FAZIT

Der erste Schritt ist zwar getan, aber wir sehen diesen lediglich als vorletzten Bestandteil der finalen Abwärtsbewegung. Kurse unter kan$12.70 können jederzeit die Bären auf den Plan zurückrufen. Wir denken, dass sich die Wende erst bei etwa kan$7.50/kan$6.00 etabliert. Gefahr auf der Unterseite bis zu kan$3.00 und tiefer besteht ebenfalls bis wir nicht die kan$12.70 nach oben packen.

Der Cannabis-Markt ist so attraktiv wie gefährlich. Die Volatilität ist gerade in jungen Märkten stark ausgeprägt, sodass hier besonderes Augenmerk auf die Stopplevel gelegt werden muss.