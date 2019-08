APHRIA CANNABIS - 40% Kursgewinn!

APHRIA: APHA // ISIN: CA03765K1049​​​​​​​

Cannabis – Aphria legt noch einen drauf und baut seit dem Tief im Zielbereich +40% an Kursgewinn aus. Unsere Alpha Position steht somit gut im Plus und wir werden hier mit dem Überschreiten von $10.70 weitere Long-Positionierungen aufbauen. Den exakten Einstieg werden wir noch wie bisher auch bekannt geben und E-Mails als Kurznachrichten mit genauen Stopps, Einstiegen und Kurszielen für den nächsten Trade in Aphria!

Wollen Sie dabei sein? Melden Sie sich kostenlos an und testen Sie Deutschlands akkurateste Marktanalyse kostenlos unter www.hkcmanagement.de