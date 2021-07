DIE ANGST IST GROSS!

US-Aktienanleger sind derzeit extrem ängstlich. Das heißt, sie fürchten sich vor fallenden Kursen in naher Zukunft. Zu erkennen ist das am Angst-und-Gier-Index, den der Nachrichtensender CNN täglich ermittelt. Dieses Stimmungsbarometer ist in dieser Woche in den Bereich „extreme Angst“ abgetaucht und hat sich daraus auch nicht befreit – trotz der Kurserholung der letzten Tage.

Das ist deshalb bemerkenswert, weil die US-Aktienindizes in der Nähe ihrer Allzeithochs notieren und man deshalb eigentlich eine ausgelassenere Stimmung erwarten könnte.

Hier der Verlauf des Index seit 2018:

Man sieht, dass die Anleger zuletzt Ende des vergangenen Jahres gierig waren. Seitdem nimmt ihre Gier ab und ihre Angst zu. Damit bestätigt der Verlauf bis jetzt die alte Börsenweisheit, dass die Kurse am besten an einer „Mauer aus Angst“ emporklettern können. Und zwar deshalb, weil es immer weniger euphorische Anleger gibt, die von fallenden Kursen überrascht werden könnten, um dann panisch Aktien abzustoßen.

Es gibt es allerdings auch Leute, die die zunehmende Angst als Vorboten einer bevorstehenden größeren Korrektur sehen. Sie verweisen zum Beispiel darauf, dass auch kurz vorm Corona-Crash im vergangenen Jahr der Index eingebrochen ist und sich danach nicht mehr erholt hat, obwohl die Kurse im Februar noch einmal auf Rekordhöhen gestiegen waren.

Das stimmt zwar, aber der erste Einbruch Ende Januar war sehr stark und plötzlich. Er startete außerdem von einem sehr hohem Ausgangspunkt aus. Der zweite Stimmungs-Einbruch Ende Februar/Anfang März 2020 lief dann parallel zum Corona-Crash und war insofern prozyklisch. Mit der aktuellen Lage ist diese Entwicklung jedenfalls nicht vergleichbar. Dieses Jahr fällt der Index schon seit Monaten in kleinen Schritten.

Ich tendiere also zur Mauer-aus-Angst-Interpretation. Sollte dennoch eine etwas stärkere Korrektur kommen, wäre das Rückschlagspotential des Angst-und-Gier-Index‘ begrenzt. Tiefer als null kann er ja nicht fallen. Das heißt, in diesem Fall müsste sich relativ rasch ein Boden ausbilden.

Vielleicht kommt es ja schon im August dazu? Stay tuned!