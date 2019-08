AMS überzeugt auf der ganzen Linie!

Weitere Suchergebnisse zu "AMS":

(wirtschaftsinformation.ch) – Bereits in der letzten Ausgabe haben wir kurz angetönt, dass der 3D-Sensorenhersteller AMS ein deutlich über den Erwartungen liegendes Quartalsergebnis publiziert hat. Wir haben den Zahlenkranz in der Zwischenzeit genauer analysiert, wobei sich der positive Eindruck sogar noch verstärkt hat. AMS ist zweifellos zurück auf der Gewinnerstrasse!

Während die Finanzanalysten im zweiten Quartal mit einem Umsatz von USD 395.3 Mio. gerechnet hatten, konnte AMS einen Umsatz von USD 415.2 Mio. ausweisen. Noch er­freulicher fiel die positive Überraschung beim Betriebsgewinn (USD 50 Mio. gegenüber USD 37.4 Mio. erwartet) und beim Reingewinn (USD 25.1 Mio. gegenüber USD 8.8 Mio. erwartet) aus. Abgerundet wurde das Zahlenset mit einem hervorragenden Ausblick auf das dritte Quartal. Demnach rechnet AMS mit einem Umsatz zwischen USD 600 Mio. und USD 640 Mio., was rund +20% über den Erwartungen liegt. Weiter wird mit einem Anstieg der operativen Gewinnmarge auf über 25% gerechnet, was ebenfalls klar über den Erwartungen ist. Die starke Entwicklung ist von einer Reihe von Aufträgen für optische Sensoren getrieben, womit sich eine stärkere Diversifizierung vom Hauptkunden Apple ergibt. AMS stellt zudem eine signifikante Reduzierung der Verschuldung bis Ende Jahr in Aussicht. Der Mix aus guten News gefiel auch den Anlegern, welche die Aktie zwischenzeitlich bis fast CHF 58 nach oben bezahlten. Nicht ganz ins Konzept passt uns, dass AMS bereits wieder Übernahmegelüste hegt. Im Juli bot AMS für den Münchner Lichtkonzern Osram rund EUR 3.7 Mrd., wobei das Angebot wieder zurückgezogen wurde. AMS erwägt inzwischen aber doch eine Transaktion mit Osram. Wir hoffen, dass dieser gewaltige Brocken nicht auf die Bilanz geladen wird und nur Teilbereiche von Osram gekauft werden – falls überhaupt! Obwohl sich der Kurs der AMS-Aktie, die wir in unserem Musterportfolio führen, seit Anfang Jahr verdoppelt hat, sehen wir ein weiteres Aufwärtspotenzial bis CHF 65!

AMS ist an der SIX Swiss Exchange unter dem Ticker-Symbol AMS gelistet, die Wertpapier-Kennnummer lautet A118Z8, letzter Kurs ca. CHF 48.29.

