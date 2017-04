AMS explodiert!

Weitere Suchergebnisse zu "AMS":

(wirtschaftsinformation.ch) – Die Aktie des Chipherstellers AMS, die wir auch in unserem Musterportfolio halten, hat sich in diesem Jahr bereits verdoppelt und bei CHF 59.60 ein neues Allzeithöchst mar­kiert. Man fragt sich inzwischen, ob das Ende der Fahnenstange bereits erreicht ist. Um diese Frage beantworten zu können, müssen wir zunächst in die Vergangenheit blicken.

Am 9. Juni 2015 hat AMS enttäuschende Unternehmenszahlen vorgelegt. Anschliessend trübte sich das Geschäft zusehends ein. Ende April 2016 erreichte die Aktie einen Kurs von CHF 23, ehe eine erste zaghafte Erholung einsetzte. In Position brachten sich da­mals vor allem jene Investoren, die über den Tellerrand hinausblickten und das enorme Potenzial der Produktpipeline erkannten. So richtig Zug in die Aktie kam dann im Februar 2017, als AMS erstmals seit langem wieder einen positiven Geschäftsausblick präsentierte. Das Management gab sich sehr optimistisch, dass AMS zurück auf den Wachstumspfad findet. Die Zuversicht basiert auf der Erwartung, dass das bestehende Geschäft zulegen und sich der akquirierte Optik-Sensor-Hersteller Heptagon gut entwickeln werde. Im Aktienkurs ist derzeit also sehr viel Optimismus eingepreist. Von den besseren Aussichten wird man im ersten Geschäftsquartal, über das AMS am 24. April berichten wird, hingegen noch nichts spüren. Insofern gilt unsere Aufmerksamkeit den Aussagen bezüglich der Erreichung der Ziele bis 2019. Gemäss unserer Einschätzung ist die Wahrscheinlichkeit, dass AMS die Mittelfristziele bekräftigen wird, mit der jüngst angekündigten Übernahme von Princeton Optronics gestiegen. Die 3D-Sensoren dieses US-Unternehmens erlauben neue Apps mit Gesichts- und Gestenerkennung, biometrischen Merkmalen oder Körpermessfunktionen. In Börsenkreisen munkelt man, dass im neuen iPhone 8, das im September lanciert wird, erstmals solche 3D-Sensoren eingebaut sein könnten. Neue Apple-Aufträge würden die Aktie zusätzlich anschieben. Wir erhöhen unser Kursziel auf CHF 70 und ziehen die Stop-loss Limite auf CHF 53 nach!

AMS ist an der SIX Swiss Exchange unter dem Ticker-Symbol AMS gelistet, die Wertpapier-Kennnummer lautet A118Z8, letzter Kurs ca. CHF 59.35.

