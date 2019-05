AMS düpiert alle Skeptiker!

Weitere Suchergebnisse zu "AMS":

(wirtschaftsinformation.ch) – Mit dem jüngsten Quartalsresultat hat der Sensoren-Hersteller AMS nun definitiv allen Skeptikern den Wind aus den Segeln genommen. Während in Analystenkreisen ein Umsatz von CHF 358 Mio. erwartet wurde, lag der Umsatz bei CHF 390 Mio. Auch das berei­nigte operative Ergebnis (CHF 23.5 Mio.) lag über der Erwartung (CHF 8.4 Mio.). AMS hat im abgelaufenen Quartal zwar einen Verlust von CHF 9.5 Mio. eingefahren. Im Schnitt rechnete man aber mit einem Verlust von rund CHF 26 Mio. Weil auch der Ausblick auf das zweite Quartal hervorragend ausfiel, schnellte die Aktie in zwei Handelstagen um satte +34% nach oben. Seit Anfang Jahr resultiert eine Performance von +91%!

AMS hat im ersten Quartal von der Stabilisierung der Smartphone-Nachfrage und von neuen Produkten profitiert. Auch der zunehmende Einsatz von 3D-Erfassungslösungen in Android-Geräten hat den Umsatz angekurbelt. Während in Finanzkreisen bis vor Kurzem noch ein verhaltener Ausblick auf das zweite Quartal die Kommentare dominierte, wurden die mehrheitlich vorsichtigen Analysten auf dem falschen Fuss erwischt. AMS peilt einen Umsatz zwischen CHF 390 Mio. und CHF 430 Mio. an. Legt man die erwartete Gewinnmarge von 10% zugrunde, ist im Schnitt ein Betriebsgewinn von CHF 41 Mio. möglich. Dies wäre weit über den Erwartungen der Analysten. AMS hat mit dem hervorragenden Ausblick auch die Leerverkäufer an die Wand gedrückt. Börsenhändler berichten von hektischen Deckungskäufen, was den Kursanstieg verstärkt habe. Die Ausgangslage hat sich nun schlagartig verbessert. Und zwar nicht nur im Hinblick auf das laufende Quartal, sondern auch für das zweite Halbjahr sowie darüber hinaus. Die Aktie kann sich zwischenzeitlichen Börsenrücksetzern zwar ebenfalls nicht entziehen. Weil sich die An-zeichen jedoch verdichten, dass AMS jetzt in einen soliden Wachstumstrend einmündet, sind die Voraussetzungen für eine Outperformance gegenüber dem Aktienmarkt gegeben. Unser Kursziel lautet CHF 65!

AMS ist an der SIX Swiss Exchange unter dem Ticker-Symbol AMS gelistet, die Wertpapier-Kennnummer lautet A118Z8, letzter Kurs ca. CHF 59.35.

