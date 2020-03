AMERICAN EXPRESS - Kaufkurse stehen bevor!

Weitere Suchergebnisse zu "American Express":

AMERICAN EXPRESS: AXP // ISIN: US0258161092

Primärszenario // Chance: 80%

Im freien Fall ins Kellergeschoss! Der Chart in American Express gleicht einem Fahrstuhl der ungebremst vom 110. Stock direkt in den Keller rauscht. Wir haben unseren Count der Situation entsprechend angepasst.

Es kann sich beim aktuellen Abverkauf nur noch um eine Welle 2 handeln, diese ist in Blau im Chart hinterlegt. In dieser konnte das 78.6%-Retracement bei $69.07 angelaufen werden, und der Kurs zeigt eine impulsive Reaktion auf die Unterstützung.

Wir erwarten nun eine Gegenbewegung der Bullen. Ob dies bereits das Ende der Korrektur darstellt, muss der Verlauf klären. Hierüber lassen sich noch keine genauen Aussagen machen.

Wir rechnen aber mit einer Gegenbewegung, die uns zurück über die $100er-Marke befördern kann. Wir sehen einen Longeinstieg auf uns zukommen, müssen aber wegen der Corona-Krise und der damit verbundenen Unsicherheit weiter abwarten.

FAZIT

Wir erwarten eine Gegenbewegung bis in die $100 Region. Wir sehen einen Longeinstieg auf uns zukommen, warten aber noch auf die Indikatoren und eine Besserung der Corona Krise bevor wir hier einsteigen. Sobald dies der Fall ist verschicken wir eine Kurznachricht per Mail.

Was ist jetzt zu tun? Abwarten und sich kostenlos anmelden in unserem Verteiler. Wenn Sie das tun, erhalten Sie zum richtigen Zeitpunkt, wenn unsere Indikatoren Anschlagen eine Kurznachricht per Mail zugeschickt, mit allen relevanten Daten zum Einstieg sodass Sie dies nur noch selbst umsetzen müssen. Wir begleiten Sie dann konstant beim weiteren Positionsmanagement und bei Nachkäufen sowie anschließend beim richtigen Zeitpunkt zum Verkauf. www.hkcmanagement.de