AMD unter Strom

Weitere Suchergebnisse zu "AMD":

AMD würde sehr von einer Einigung zwischen China und den USA beim G20 Gipfel am kommenden Wochenende profitieren und sogar den Widerstand bei 34 US-Dollar knacken.

AMD hat zuletzt den ewigen Konkurrenten Intel auf vielen Ebenen ausgestochen und konnte auch neue Märkte erschließen. So stattet AMD sowohl Microsofts neue Xbox als auch die PS5 von Sony mit High End Prozessoren inklusive hochwertiger Grafikchips aus. Weiters hat der Chipproduzent auch in der Ausstattung von Servern, PCs und Grafikkarten die Nase vorne, und produziert bereits mit einer Strukturbreite von 7 Nanometern. Intel hingegen hatte grobe Schwierigkeiten bei der Umstellung auf die 10-Nanometer-Technologie.

Diese ausgesprochen positiven Nachrichten spiegeln sich auch im Aktienkurs von AMD wieder. Ein epischer Aufwärtstrend von April 2018 bis Oktober 2018 brachte ausgewählten Marktteilnehmern beinahe eine Vervierfachung des eingesetzten Kapitals ein. Nach der Korrektur im Oktober 2018 bildete der Kurs erneut einen Aufwärtstrend aus, der aktuell noch intakt ist. Lehrbuchmäßig drehte der Kurs am 10. Juni 2019 auf dem Niveau des all time high vom September 2018 bei 34 US-Dollar wieder nach unten. Aktuell hat der Kurs das Retracement bei 28,21 US-Dollar getestet und den Weg in Richtung 34 US-Dollar eingeschlagen. Dieses Retracement stellt eine starke Unterstützung dar, solle es jedoch nach unten durchbrochen werden (z.B. erneute Eskalation mit Iran und Scheitern am G 20 Gipfels), gilt die Marke bei 25,32 US-Dollar als nächste Unterstützung. Es sei erwähnt, dass dieser Wert sehr volatil ist und keines hohen Hebels bedarf. Kann der Widerstand bei 34 US-Dollar überwunden werden, liegt das nächste Ziel bei 39 US-Dollar.

AMD (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 34 // 39 US-Dollar Unterstützungen: 28,21 // 25,32 US-Dollar

Fazit

AMD befindet sich aktuell in einem lehrbuchmäßigen Aufwärtstrend und ist im Begriff, nach dem Testen der 28,21 US-Dollar Marke wieder den Weg in Richtung 39 US-Dollar einzuschlagen.

Der Mini Future Long (WKN UW87TF) ermöglicht es dem Investor, mit einem Hebel von 1,41 von einem steigenden Kurs der Aktie von AMD zu profitieren. Der Abstand zur Stop-Loss-Barriere beträgt 20,71 US-Dollar (69,00 Prozent). Der Einstieg in diese Strategie bietet sich unter der Beachtung eines Stoppkurses bei 25,32 US-Dollar. Beim Mini Future Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs bei 1,44 Euro. Das mittelfristige Ziel könnte bei 39 US-Dollar liegen (2,65 Euro beim Mini Future). Das Chance-Risiko-Verhältnis dieser Idee beträgt 1,9 zu 1.

Strategie für steigende Kurse WKN: UW87TF

Typ: Mini-Future Long akt. Kurs: 1,86 - 1,87 Euro

Emittent: UBS Basispreis: 8,89 US-Dollar

Basiswert: AMD KO-Schwelle: 9,29 US-Dollar

akt. Kurs Basiswert: 29,92 US-Dollar Laufzeit: Open End

Kursziel: 2,65 Euro Hebel: 1,41

Kurschance: + 43 Prozent Quelle: UBS

Urheberrecht / Bildmaterial:

Wir verwenden Bildmaterial von folgenden Anbietern:

www.fotolia.de

www.istockphoto.de

Wir verwenden Charts von folgenden Anbietern:

www.tradesignalonline.de

www.market-maker.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Deutschen Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.