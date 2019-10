AMD unter Spannung

AMD hat ein exzellentes Produktportfolio und wächst schnell. Auch der Aktienkursverlauf spiegelt diese Entwicklung wieder und ist auf dem Weg, das all time high zu erreichen und eventuell zu überwinden.

AMD hat gegenüber Intel an Boden gutgemacht, indem das Unternehmen in zukunftsträchtige Märkte und fortschrittliche Fertigungsmethoden investiert hat. So verlassen Halbleiterprodukte die AMD-Werke, die bereits in 7nm Technik gefertigt werden. Sowohl im Bereich x86 basierte Mikroprozessoren (CPUs) wie auch bei Grafikprozessoren (GPUs) bildet AMD ein Duopol. Bei CPUs wird mit Intel und bei GPUs wird mit Nvidia konkurriert.

Diese Strategie beschert AMD erstaunliche Wachstumsraten und rechtfertigt KGVs jenseits von 30.

Seit Anfang 2019 hat die Aktie einen Aufwärtstrend ausgebildet, der am oberen Ende vom all time high bei 34 US-Dollar begrenzt wird. Diese Marke von 34 US-Dollar wurde seit Juni 2019 viermal getestet und nie überwunden. Seit Anfang Juni 2019 bewegt sich der Kurs in einer Seitwärtsrange, die sich zwischen den Werten 28,00 US-Dollar unten und 34,30 US-Dollar oben bewegt. Anfang Oktober drehte der Wert exakt bei 28,00 US-Dollar nach oben und nimmt aktuell Kurs auf die obere Range-Begrenzung bei 34,00 US-Dollar, was einem Potential von 11 Prozent ohne Hebel entspricht.

Von dieser Entwicklung kann gehebelt mit einem Call-Optionsschein profitiert werden.

Der ausgewählte Call (Basispreis 33 US-Dollar) mit der WKN JP933T weist eine Implizite Volatilität von 49 % auf und ist charakteristisch für einen Titel mit hohen Kursschwankungen. Die griechische Variable Omega beträgt 2,79 und bezeichnet die prozentuelle Veränderung des Optionsscheins in Abhängigkeit zur prozentuellen Veränderung des Basiswertes und entspricht dem Hebel bei Optionsscheinen.

AMD (Tageschart in Euro) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 33,80 // 34,30 US-Dollar Unterstützungen: 29,20 // 28,00 US-Dollar

Fazit

Risikofreudige Anleger, die von einer steigenden AMD-Aktie bis auf 34,30 US-Dollar ausgehen, könnten mit einem Call-Optionsschein (WKN JP933T) überproportional davon profitieren. Bei angenommener konstant hoher Volatilität und dem Ziel bei 34,30 US-Dollar (0,33 Euro beim Optionsschein) bis zum 7.11.2019 ist eine Rendite von rund 57 % zu erzielen. Fällt der Kurs des Underlyings in dieser Periode auf 28,00 US-Dollar, resultiert daraus ein Verlust von 48 % beim Optionsschein. Das Chance-Risiko-Verhältnis beträgt somit 1,2 zu 1.

Strategie für steigende Kurse WKN: JP933T

Typ: Call-Optionsschein akt. Kurs: 0,20 - 0,21 Euro

Emittent: JP Morgan Basispreis: 33,00 US-Dollar

Basiswert: AMD



akt. Kurs Basiswert: 31,14 US-Dollar Laufzeit: 17.01.2020

Kursziel: 0,33 Euro Omega: 2,79

Kurschance: + 57 Prozent Quelle: JP Morgan

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Deutschen Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.