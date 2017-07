AMD und Nvidia profitieren vom Kryptowährungs-Boom

Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ethereum erlebten zuletzt gute Monate. Die zum Mining benötigten Grafikkarten sind deshalb nahezu überall ausverkauft. Die gute Stimmung wird allerdings durch aktuelle Kurseinbrüche der Währungen ein wenig gedämpft.

Blickt man auf die vergangenen Kursentwicklung der beiden Kryptowährungen Bitcoin und Ethereum stellt man fest, dass ein frühzeitiges Investment definitiv lohnenswert gewesen wäre. Seit Jahresbeginn hat sich der Bitcoin-Kurs bereits mehr als verdoppelt und tendiert aktuell um die Marke von 2.370 USD (Stand: 13.07.2017). Bei Ethereum sieht das Bild noch beeindruckender aus. Die Währung kletterte seit Anfang des Jahres 2017 von 7,98 USD auf zeitweise etwa 395 USD.

Kryptowährungen unter Druck

Doch inzwischen sind die Währungen fast alle in den freien Fall übergegangen. Hohe Volatilität sind Anleger welche in den gennannten Werten investiert waren schon gewohnt, doch die jüngsten Kursverluste passen nicht ganz in das Schemata der Vergangenheit. Ethereum beispielsweise verlor alleine innerhalb der letzten vier Wochen etwa 45 Prozent und notiert derzeit bei 207,64 USD (Stand: 13.07.2017). Hohe Konkurrenz unter der Vielzahl an verschiedenen Kryptowährungen könnte diese Preisfluktuationen weiter verstärken. Wie die zukünftigen Entwicklungen hier allerdings aussehen werden, bleibt abzuwarten.

WKN

Basiswert

Laufzeitende

Aktueller Briefkurs*

Details

VN5MJG

XBT/USD Wechselkurs

16.07.2018

EUR 220,10





Partizipationszertifikat auf Bitcoin



Hier geht es zu weiteren Anlageprodukten...

Mittelklasse-Grafikkarten kaum noch zu haben

Die vergangenen Kursanstiege der Digitalwährungen schlugen sich nicht nur auf die Märkte der Währungen selber nieder, sondern könnte auch dafür gesorgt haben, dass Grafikkarten-Hersteller wie AMD und Nvidia hiervon profitiert haben. Höherwertige Grafikkarten werden zum Abbau der Kryptowährungen genutzt, dem sogenannten Mining. Das Mining ist ein Rechenprozess, bei dem Datenblöcke in weltweiten Datennetzen von Tausenden Rechnern generiert werden. Man kann „Mining“ mit dem früheren Goldschürfen vergleichen und so erhalten die Digitalen Goldschürfer für die Dienste eine Belohnung in Form von Kryptowährung. Die hohe Beliebtheit der Währungen hat dazu geführt, dass AMD und Nvidia spezielle Grafikkarten herstellen, welche extra für das Mining konzipiert wurden. Beliebte und leistungsfähige Karten sind derzeit ausverkauft oder nur zu völlig überhöhten Preisen zu haben.

Aktuell notiert die Aktie von AMD bei USD 14,12 und von Nvidia bei USD 163,01 (beide Stand: 13.07.2017). Analysten von Bloomberg setzen das 12-Monats-Kursziel für AMD auf USD 13,01 und für Nvidia auf USD 145. 10 Analysten setzen die Aktie von AMD auf BUY, 15 auf HOLD und 5 auf SELL. Bei Nvidia setzen 20 Analysten die Aktie auf BUY, 12 auf HOLD und 4 auf SELL.

Da der weitere Kursverlauf der Aktie von einer Vielzahl konzernpolitischen, branchenspezifischen & ökonomischen Faktoren abhängig ist, sollten Anleger das Risiko bei ihren Investmententscheidungen berücksichtigen. Entwicklungen können jederzeit anders verlaufen, als Anleger es erwarten, wodurch Verluste entstehen können.

WKN

Basispreis

Discount

Laufzeitende

max. Rendite**

Aktueller Briefkurs*

Details

VL1FVB

USD 9,00

42,06%

15.06.2018

9,11%

EUR 7,14



VL2EVS

USD 15,00

16,95%

15.06.2018

27,80%

EUR 10,02





Discountzertifikate auf Advanced Micro Devices Inc.



Hier geht es zu weiteren Anlageprodukten...

WKN

Basispreis

Discount

Laufzeitende

max. Rendite**

Aktueller Briefkurs*

Details

VL1FWJ

USD 100,00

41,39%

15.06.2018

4,44%

EUR 83,95



VN897S

USD 130,00

27,27%

15.06.2018

9,30%

EUR 104,20





Discountzertifikate auf NVIDIA Corp.



Hier geht es zu weiteren Anlageprodukten...

*Stand: 14.07.2017



**Potenzielle Anleger sollten beachten, dass es sich bei sämtlichen Renditeangaben um Bruttoangaben handelt. Sofern beim Anleger Erwerbskosten (z.B. Ausgabeaufschläge, Transaktionskosten wie Ordergebühren) oder laufende Kosten (z.B. Depot- und andere Verwahrungsgebühren) anfallen, reduzieren diese die Bruttorendite. Wie stark diese Erwerbs- und laufende Kosten ins Gewicht fallen, hängt unter anderem von der Höhe des Anlagebetrags, der Haltedauer und der Höhe der Rendite ab.





Wichtige Risiken:Für Nutzer von Bitcoins (und damit indirekt auch für Anleger in Produkte mit Bitcoin als Basiswert) bestehen erhöhte Betrugs- und Verlustrisiken. Beispielsweise können Bitcoins anonym genutzt werden und der Bitcoin-Handel wird regelmäßig nicht über staatliche Institutionen oder Banken abgewickelt. Bitcoins können direkt von einem Eigentümer oder über einen Handelsplatz gekauft werden. Diese Plattformen werden in der Regel nicht reguliert. Mehrere Handelsplätze für Bitcoins mussten bereits ihre Geschäftstätigkeit aufgeben oder sind aus anderen Gründen geschlossen worden – in einigen Fällen aufgrund von Hackerangriffen. Bitcoin können gestohlen werden. Bitcoin werden nach dem Erwerb regelmäßig in einer sogenannten „virtuellen Geldbörse“ (sogenannte Wallet) auf einem Computer, Notebook oder Smartphone abgelegt. Diese virtuellen Geldbörsen werden üblicherweise durch einen privaten Schlüssel oder Passwort geschützt. Wallets sind jedoch nicht umfassend vor Hackern geschützt. Ebenso wie aus echten Geldbörsen kann Geld auch aus einer Wallet gestohlen werden. Diebstähle und Hackerangriffe können negative Auswirkungen auf die Reputation der Währung oder des betroffenen Marktplatzes haben und damit den Marktpreis der Bitcoins mitunter wesentlich negativ beeinflussen. Der Marktwert eines Bitcoin basiert weder auf einer Art Forderung noch auf einem physischen Vermögensgegenstand. Stattdessen hängt der Marktwert vollständig von der Erwartung ab, künftig für Transaktionen genutzt werden zu können. Dieser starke Zusammenhang zwischen einer Erwartung und dem Marktwert ist Grundlage für die aktuelle und voraussichtlich auch künftige Volatilität im Marktwert von Bitcoins. Der Anleger partizipiert durch das Produkt indirekt an negativen Wertentwicklung, ein Totalverlust ist möglich. Anleger droht zudem ein erhöhtes Risiko der Feststellung einer Absicherungsstörung durch die Emittentin, mit den entsprechenden Verlustrisiken.Anleger sollten beachten, dass die Entwicklung der Aktienkurse der o.g. Unternehmen von vielen unternehmerischen, konjunkturellen und ökonomischen Einflussfaktoren abhängig ist, die bei der Bildung einer entsprechenden Marktmeinung berücksichtigt werden sollten. Der Aktienkurs kann sich immer auch anders entwickeln als Anleger es erwarten, wodurch Verluste entstehen können. Zudem sind vergangene Wertentwicklungen und Analystenmeinungen kein Indikator für die Zukunft.Anleger sind dem Risiko der Insolvenz, das heißt einer Überschuldung oder Zahlungsunfähigkeit des Emittenten (Vontobel Financial Products GmbH, Frankfurt am Main) ausgesetzt. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist möglich. Das Produkt unterliegt als Schuldverschreibung keiner Einlagensicherung.

Die Termsheets zu den Produkten stehen für Sie zum Download auf zertifikate.vontobel.com bereit.

Alle unsere Neuemissionen finden Sie unter:

zertifikate.vontobel.com

Die von Vontobel emittierten Zertifikate, Aktienanleihen und Hebelprodukte können Sie von Montag bis Freitag von 8:00 Uhr bis 22:00 Uhr außerbörslich handeln und börslich von 9:00 bis 20:00 Uhr.

Telefon: 00800 93 00 93 00 (gratis)

Telefax: +49 69 69 59 96-290

zertifikate@vontobel.de



zertifikate.vontobel.com

www.vontobel.com

Hinweis:

Diese Produktwerbung ist keine Finanzanalyse i.S.d. § 34b WpHG und genügt daher auch nicht den gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit der Finanzanalyse und unterliegt keinem Verbot des Handels vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen.

Um ausführliche Informationen, insbesondere zur Struktur und zu den mit einer Investition in die derivativen Finanzinstrumente verbundenen Risiken, zu erhalten, sollten potentielle Anleger den Basisprospekt lesen, der nebst den Endgültigen Angebotsbedingungen und etwaigen Nachträgen zu dem Basisprospekt auf der Internetseite des Emittenten www.vontobel-zertifikate.de veröffentlicht ist. Darüber hinaus werden der Basisprospekt, etwaige Nachträge zu dem Basisprospekt sowie die Endgültigen Angebotsbedingungen beim Emittenten, Vontobel Financial Products GmbH, Bockenheimer Landstraße 24, 60323 Frankfurt am Main, zur kostenlosen Ausgabe bereitgehalten. Anleger werden gebeten, die bestehenden Verkaufsbeschränkungen zu beachten. Näheres über Chancen und Risiken einer Anlage in derivative Finanzinstrumente erfahren Sie in der Broschüre "Basisinformationen über Wertpapiere und weitere Kapitalanlagen", welche Ihr Anlageberater Ihnen auf Wunsch gerne zur Verfügung stellt. Im Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot und dem Verkauf der derivativen Finanzinstrumente können Gesellschaften der Vontobel-Gruppe direkt oder indirekt Provisionen in unterschiedlicher Höhe an Dritte (z.B. Anlageberater) zahlen. Solche Provisionen sind im Finanzinstrumentspreis enthalten. Weitere Informationen erhalten Sie auf Nachfrage bei Ihrer Vertriebsstelle. Ohne Genehmigung darf diese Produktwerbung nicht vervielfältigt bzw. weiterverbreitet werden.

Impressum:

Bank Vontobel Europe AG

Niederlassung Frankfurt am Main

Bockenheimer Landstrasse 24

60323 Frankfurt am Main

Telefon: +49 800 93 00 93 00

Fax: +49 69 69 59 96-3202

E-mail: zertifikate@vontobel.de

Gesellschaftssitz:

Bank Vontobel Europe AG

Alter Hof 5

DE-80331 München

Aufsichtsrat: Dr. Martin Sieg Castagnola (Vorsitz)

Vorstand: Dr. Wolfgang Gerhardt (Sprecher), Thomas Fischer, Andreas Heinrichs, Jürgen Kudszus

Eingetragen im Handelsregister beim Amtsgericht München unter HRB 133419

USt.-IdNr. DE 264 319 108

Zuständige Aufsichtsbehörde:

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)

Sektor Bankenaufsicht

Graurheindorfer Straße 108

53117 Bonn

Sektor Wertpapieraufsicht/Asset-Management

Marie-Curie-Str. 24 - 28

60439 Frankfurt am Main