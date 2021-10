AMD testet wichtigen Support

Um das Umsatzniveau von Intel zu erreichen, muss AMD noch ziemliches Wachstum an den Tag legen. Aber mit seinem Portfolio an Prozessoren hat das Management den Konzern in eine ausgezeichnete Lage manövriert. Die Umsatzverdoppelung im Q2 2021 war ein Indikator für die aktuellen Möglichkeiten am Halbleitermarkt.

Seit mehr als 50 Jahren treibt AMD Innovationen in den Bereichen Hochleistungs-Computing, Grafik- und Visualisierungstechnologien voran. Die neuen Prozessoren von AMD finden Eingang in Spielkonsolen, Laptops und Datencentern. Das Cloud-Geschäft boomt und die Chips sind knapp, daher kaufen die Betreiber von Rechenzentren alles, was sie bekommen können. Das schlägt sich in den Zahlen von AMD nieder. Im letzten Quartal wurde der Umsatz im Jahresvergleich mit einem Zuwachs von 99 Prozent auf 3,85 Milliarden US-Dollar nahezu verdoppelt. Das Management von AMD hat in diesem Quartal auch ein Aktien-Rückkaufprogramm in Höhe von 256 Millionen US-Dollar umgesetzt, und versucht weiter, das Angebot zu verknappen.

.

Zum Chart

.

In den Tagen nach der Veröffentlichung der Zahlen am 27. Juli 2021 nach Börsenschluss reagierte auch der Kursverlauf von AMD mit beträchtlichen Zuwächsen. Vom 28. Juli bis zum 4. August konnte eine Kurssteigerung in der Spitze von 37 Prozent eingefahren werden. Aktuell sorgen Gewinnmitnahmen für eine leichte Abkühlung des Kursverlaufes und die Notierung sank von 122,49 US-Dollar auf 101,80 US-Dollar am gestrigen Handelstag. Die Kernunterstützung bei 98,23 US-Dollar wurde in den letzten 12 Handelstagen vier Mal getestet und lässt eine Bodenbildung im übergeordneten Aufwärtstrend als die wahrscheinlichste Variante erscheinen. Auch die aktuelle Schwächephase an den Märkten wurde von der Aktie gut weckgesteckt. AMD sieht sich mit seinen Produkten einer epischen Nachfrage gegenüber und hat zumindest in der jüngeren Vergangenheit die sportlichen KGVs gerechtfertigt. Bis zum Finanzjahr 2022/23 ist ein Gewinnwachstum von 47 Prozent basierend auf dem EPS 2019/20 bereits eingepreist. Mittlerweile spielen die Produkte von AMD an der vordersten technologischen Front, was dem Unternehmen auch in naher Zukunft genügend Wachstum verleihen sollte.

Advanced Micro Devices Inc. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz: (Quelle: www.tradesignalonline.com)

Wichtige Chartmarken Widerstände: 110,91 // 119,62 US-Dollar Unterstützungen: 98,23 // 87,42 US-Dollar

Fazit

.

Risikobereite Anleger, die von einer steigenden AMD-Aktie bis auf 119,62 US-Dollar ausgehen, könnten mit einem Call-Optionsschein (WKN VQ7HD1) überproportional mit einem Omega von 3,66 profitieren. Bei angenommener konstant hoher impliziter Volatilität von 44 % und dem Ziel bei 119,62 US-Dollar (3,04 Euro beim Optionsschein) bis zum 06.12.2021 ist eine Rendite von rund 63 % zu erzielen. Sinkt der Kurs des Basiswertes in dieser Periode auf 94,70 US-Dollar, resultiert daraus ein Verlust von rund 35 % beim Optionsschein. Das Chance-Risiko-Verhältnis beträgt somit 1,79 zu 1, wenn bei 94,70 US-Dollar (1,20 Euro beim Schein) eine Stop-Loss Order eingezogen wird.

Strategie für steigende Kurse WKN: VQ7HD1

Typ: Call-Optionsschein akt. Kurs: 1,84 - 1,85 Euro

Emittent: Vontobel Basispreis: 85,00 US-Dollar

Basiswert: Advanced Micro Devices Inc.



akt. Kurs Basiswert: 101,80 US-Dollar Laufzeit: 18.03.2022

Kursziel: 3,04 Euro Omega: 3,66

Kurschance: + 63 Prozent Quelle: Vontobel

