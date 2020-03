AMD setzt sich vom Index ab

Das 2 Billionen schwere Hilfspaket der US-Regierung konnte die Korrektur an den Märkten stoppen und ein Renditefeuer entfachen. Die AMD-Aktionäre haben im Zuge des Crashs der letzten Wochen weniger verloren als der S&P Index. Der Aktienmarkt ist in den Vereinigten Staaten von zentraler Bedeutung und wird mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln oben gehalten. Von diesem Umstand sollte mittelfristig auch AMD profitieren.

AMD hat es geschafft, aus dem Schatten von Intel zu treten und entwickelt sich mittlerweile zu einer der Top-Aktien an der Wall Street. So schaffte es der Chiphersteller erneut, die Konkurrenz auszustechen und als Chiplieferant für den neuesten US-Supercomputers zu fungieren. AMD liefert sowohl CPUs der neuesten Generation wie auch den neuesten Grafikchip für das Projekt. Dieser Auftrag führt auch zur schnelleren Umsetzung der highend Produktpalette bei AMD.

Die weltweiten Quarantänemaßnahmen sollten AMD nicht in dem Ausmaß treffen wie beispielsweise die Luftfahrtindustrie. Die Firmen weltweit substituieren gestrichene Flüge durch Hard-und Software für Telekonferenzen Weiters wird Büroarbeit durch die Einrichtung von homeoffices "corona-tauglich" gemacht, was wiederum die Nachfrage nach weiterer Hard- und Software erhöht. Wenn die Lieferketten wieder intakt sind, sollte dies der Chipindustrie und somit AMD zugutekommen

.

Zum Chart

.

Trotz des hohen Betas in Bezug zum S&P 500 hat der AMD-Kurs im Corona-selloff "nur" 37 % nach unten korrigiert. Mit gestrigem Stand beträgt das Minus noch 25 %. Zu diesem Kurs notierte das Papier erst Anfang Februar 2020. Das heißt, dass die Aktionäre nur um knappe 2 Monate zurückgeworfen wurden. Charttechnisch drehte der Kurs an der Unterstützung bei 37,10 US-Dollar und setzt zu einer "V"-förmigen Erholung an, die bis zum Retracement bei 47,89 US-Dollar hochgelaufen ist. Auf Sicht der letzten 4 Wochen konnte AMD die Benchmark S&P 500 deutlich hinter sich lassen, wobei sich das Papier ab 17. März deutlich vom allgemeinen selloff abkoppeln konnte. Sollte der Markt wieder in den Abverkaufsmodus schalten, würde die über das Jahr berechnete Korrelation des Wertes mit dem S&P 500 von 0,57 wieder in Richtung 1 wandern und alte Tiefs bei 37,11 US-Dollar testen. Sollte sich der Markt jedoch weiter stabilisieren, kann AMD von seiner neu erkämpften Marktposition profitieren und steigende Umsätze wie auch Kurse verbuchen.

AMD (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 47,89 // 52,20 US-Dollar Unterstützungen: 42,20 // 37,10 US-Dollar

Strategie für steigende Kurse WKN: MC7RE3

Typ: Mini-Future Long akt. Kurs: 6,68- 6,70 Euro

Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 36,82 US-Dollar

Basiswert: AMD KO-Schwelle: 40,50 US-Dollar

akt. Kurs Basiswert: 44,53 US-Dollar Laufzeit: Open End

Kursziel: 15,79 Euro Hebel: 5,7

Kurschance: + 97 Prozent Quelle: Morgan Stanley

