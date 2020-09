AMD: 33 Prozent Chance!

Weitere Suchergebnisse zu "AMD":

von Harald Zwick - 07.09.2020, 07:30 Uhr

Es sprechen einige Faktoren dafür, dass der Abverkauf der letzten drei Handelstage nicht der Beginn einer Umschichtung von Growth- in Value-Aktien ist. Die Einschränkungen durch Corona haben das Geschäft von AMD nachhaltig befeuert und legen den Grundstein für weiteres Wachstum. Zusätzlich treiben sinkende Realzinsen die Investoren in beide Aktienkategorien. Beides sind Argumente für ein Long-Engagement in AMD-Scheine.

War es eine gesunde Bereinigung spekulativer Exzesse oder der Beginn einer größeren Korrektur? Diese Frage beschäftigt Anleger nach den Kursrückgängen der US-Technologieaktien am Donnerstag und Freitag letzter Woche. So konnten sich die Kurse im späteren Freitagshandel an der Wall Street spürbar erholen. Mehr als Gewinnmitnahmen sind das bisher nicht. Ein UBS-Experte nennt auch die Nachrichten über einen baldigen Impfstoff, ein weiteres Stimulus-Paket und sinkende Realzinsen als Treiber für Aktien. Auch AMD als Vorzeige-Technologiewert bleibt weiter am Ball und erweitert das Produktportfolio um die neue GPU Radeon Pro 5000-Serie. Diese basiert auf der 7-nm Prozesstechnologie und wird primär im neuen 27-Zoll-iMac verbaut. Im Markt für GPUs bildet AMD neben NVIDIA die Spitzenposition.

Zum Chart

Skaleneffekte werden in Zukunft dafür sorgen, dass die Gewinne schneller wachsen als der Umsatz. So lässt sich bei aktuellem Kurs ein erwartetes KGV von 41 für das Geschäftsjahr 21/22 prognostizieren. Die Charakteristik der Kursentwicklung des AMD-Papiers ist ab Anfang 2018 in eine Kombination aus Seitwärts-Konsolidierungen verbunden mit sprunghaften Kursanstiegen übergegangen. Dies könnte die Fähigkeit von AMD wiederspiegeln, die Marktteilnehmer positiv zu überraschen. Aktuell verharrt der Kurs wieder in einer Konsolidierung, wozu auch der Kurseinbruch der letzten drei Handelstage beigetragen hat. Ab dem Level 76,20 US-Dollar sind die Marktteilnehmer aber wieder bereit, Long-Positionen aufzubauen. Unter der Prämisse, dass der große Abverkauf der Wachstumswerte noch nicht begonnen hat, sollte als Ziel die obere Begrenzung der Seitwärtsbewegung beim All Time High um 94,52 US-Dollar herangezogen werden.

Wichtige Chartmarken Widerstände: 86,98 // 94,52 US-Dollar Unterstützungen: 76,20 // 58,42 US-Dollar

Fazit

Mit einem Open End Turbo Long (WKN KB1YW0) könnten risikofreudige Anleger, die einen steigenden Aktienkurs von AMD erwarten, überproportional mit einem Hebel von 2,23 profitieren. Der Abstand zur Stopp-Loss-Barriere beträgt dabei 44,70 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an.

Dieser könnte im Basiswert bei 73,88 US-Dollar platziert werden. Im Open End Turbo Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs bei 2,36 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 1,4 zu 1.

Strategie für steigende Kurse WKN: KB1YW0

Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 3,08 - 3,11 Euro

Emittent: Citigroup Basispreis: 45,56 US-Dollar

Basiswert: AMD KO-Schwelle: 45,56 US-Dollar

akt. Kurs Basiswert: 82,41 US-Dollar Laufzeit: Open End

Kursziel: 4,14 Euro Hebel: 2,23

Kurschance: + 33 Prozent Quelle: Citigroup

