AMC Entertainment: neue Hollywood-Filme & Kryptowährung im Anmarsch – Short-Squeeze-Alarm!

Bringt die neue Zahlungsmethode Dogecoin die Wende bei der Kinokette? AMC-Fans aufgepasst: Short-Float-Anteil bei 20.3%.

Symbol: AMC ISIN: US00165C1045

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate

Rückblick: Die Aktie ist schon lange ein Spielball der Leerverkäufer und mit einem derzeitigen Short-Float-Anteil von 20.3 Prozent weiterhin stark unter Druck. Bei einem Bruch der aktuellen Widerstandslinie könnte der Kurs explosionsartig nach oben schießen.

Chart vom 15.10.2021 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 40.74 USD

Meine Expertenmeinung zu AMC:

Meinung: Das Jahr 2020 war mit Rekordverlusten verbunden. Für die Folgejahre sieht es zwar besser aus, aber schwarze Zahlen sind nicht in Sicht. Trotz neuer Hollywood-Filme ist nicht damit zu rechnen, dass die Besucherzahlen bald wieder das Niveau vor der Pandemie erreichen. Das Management beabsichtigt, mit der Kryptowährung Dogecoin eine neue Zahlungsmethode einzuführen. Bei den AMC-Fans kommt das zwar gut an, es bleibt aber anzuzweifeln, dass dies die Löcher in der Kasse füllen wird.

Mögliches Setup: Beim Bruch der Widerstandslinie würde wir als Kursziel das Pivot-Hoch vom 13. September anvisieren und den Stopp Loss unter die Tageskerze vom vergangenen Donnerstag setzen. Vorsichtige Trader handeln diese Aktie nur im Daytrading und nehmen die Gewinne vor dem Schlussgong vom Tisch, da die fundamentalen Zahlen nach wie vor relativ schlecht sind. Börsentäglich gibt es interessante Setups im Traders Live Chat bei ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in AMC.

Veröffentlichungsdatum: 17.10.2021

