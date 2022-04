AMC Entertainment: neue Chance für Long Trade bei der Zocker-Aktie! Neuer Short Squeeze in Sicht?

Wichtig bei Trades mit AMC Entertainment: Stopp Loss nicht vergessen! Short-Float-Anteil bei 20.36%. Infos zu Intraday Setups im Traders Live Chat bei ratgeberGELD.at!

Symbol: AMC ISIN: US00165C1045

Rückblick: Die Aktie der Kinokette verlor in einem volatilen Halbjahresverlauf rund 40.3 Prozent. Nach dem Tief Mitte März wechselte sie jedoch in den Korrekturmodus und etalblierte sich auf der Oberseite der gleitenden Durchschnitte. Zeitgleich mit dem neuen Pivot-Hoch sahen wir ein Golden Cross und anschließend einen Pullback zurück Richtung 20er-EMA.

Chart vom 01.04.2022 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 23.30 USD

Meine Expertenmeinung zu AMC

Meinung: Die fundamentalen Zahlen für 2021 sehen besser aus als für das Katastrophenjahr 2020, sind aber noch schlechter als vor der Pandemie. Wegen diverser Corona-Lockdowns waren auch 2021 zahlreiche Kinos längere Zeit geschlossen. Der aktuelle Short-Float-Anteil von 20.36 Prozent bedeutet, dass Leerverkäufer deutlich unter Druck kommen könnten, sobald der Kurs Richtung Norden geht.

Setup: Unser Wunschszenario wäre eine weitere Annäherung an die grüne Linie und eine anschließende Bodenbildung als Vorbereitung einer fulminanten Aufwärtsbewegung. Den Stopp Loss können wir anfangs unter dem Golden Cross setzen und dann per Trailing Stopp nachziehen. Kursziel wäre das bereits genannte Pivot-Hoch. Sofern sich intraday interessante Setups ergeben, diskutieren wir dies im Traders Live Chat bei ratgeberGELD.at. Die nächsten Quartalszahlen gibt es am 31. Mai, unser Trade ist aber wegen der hohen Volatilität der Aktie sowieso eher kurzfristig – eventuell nur als Daytrade – konzipiert.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in AMC.

Veröffentlichungsdatum: 02.04.2022

Analyse erstellt im Auftrag von