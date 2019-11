ALSO läuft wie geschmiert!

Wir informieren unsere Leser zeitnah und in regelmässigen Abständen über dieses extrem spannende Investment. Sichern Sie sich jetzt Ihr kostenloses und unverbindliches GRATIS-ABO der #WI_ONLINE WIRTSCHAFTSINFORMATION, des seit 1972 führenden Schweizer Börsenbriefes: <<GRATIS-ABO hier kostenlos anfordern>>

(wirtschaftsinformation.ch) – An einem normalen Handelstag werden rund 5‘000 bis 10‘000 Aktien des IT-Logistikers ALSO gehandelt, was einem Handelswert von CHF 800‘000 bis CHF 1.6 Mio. entspricht. Im Vergleich zur Nestlé-Aktie, die es alleine an der Schweizer Börse auf ein tägliches Handelsvolumen von rund einer halben Milliarde Franken bringt, ist ALSO zwar ein Fliegengewicht. Steigt das Handelsvolumen aber schlagartig an, so bleibt dies nicht unent­deckt. In der vergangenen Woche wechselten an einem einzigen Handelstag mehr als 33‘000 ALSO-Aktien den Besitzer. Der Aktienkurs schnellte zeitweise um +5% nach oben, ohne dass vom Unternehmen eine Meldung veröffentlicht worden wäre. In den Tagen darauf gelang sogar der Vorstoss auf ein neues Allzeithöchst von rund CHF 160. Inklusive der Dividende von CHF 3 je Aktie, die im April ausgeschüttet wurde, liegt die Performance seit Anfang Jahr damit bei satten +46%!

Dass die Aktie im bisherigen Jahresverlauf ausgesprochen gut gelaufen ist, hängt nicht nur mit den defensiven Qualitäten zusammen. ALSO stösst in immer mehr Wachstums­bereiche vor, was von den Anlegern goutiert wird. Im Geschäft mit Cloud-Lösungen ist man positioniert, weiter plant man auch einen eigenen Internet-Marktplatz im Bereich IoT (Internet of Things). Im September wurde eine weitere Kooperation für die Cyber­security-Plattform eingegangen. Und selbst im 3D-Sektor stärkt ALSO die Position, wie eine Mitte November gemeldete Vereinbarung zeigt. Inzwischen ist ALSO in der Lage, Abnehmern und Anwendern von industriellen 3D-Drucktechnologien umfassende Kom­plettlösungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette anzubieten. Mit einem für 2020 geschätzten Kurs-Gewinn-Verhältnis von 15.9x ist die Aktie nach wie vor moderat bewertet. Zudem ist der Aktienkurs charttechnisch nach oben ausgebrochen, was weiteres Kurspotenzial freilegt. Peilten wir bislang ein Kursziel von CHF 170 an, liegt unser neuer Zielwert jetzt bei CHF 190!

ALSO N ist an der SIX Swiss Exchange unter dem Ticker-Symbol ALSN gelistet, die Wertpapier-Kennnummer lautet A0JJW1, letzter Kurs ca. CHF 159.60.

Disclaimer: Empfehlungen der WIRTSCHAFTSINFORMATION erfolgen ohne Gewähr. Der Verlag schliesst jegliche Haftung für materielle und immaterielle Schäden aus, die dem Abonnenten oder anderen Lesern der WIRTSCHAFTSINFORMATION aufgrund publizierter Empfehlungen entstanden sind. Die von der WIRTSCHAFTSINFORMATION verwendeten Daten basieren auf Quellen, welche als zuverlässig erachtet werden. Dennoch kann keine Gewähr für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Informationen geleistet werden.