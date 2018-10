AKTUELLES MARKTGESCHEHEN KOMPAKT

Deutschland: Zehnjährige Bundesanleihen weisen eine Rendite von 0,54% auf, der Bund-Future sank in dieser Woche deutlich. Auf dem Wochentiefststand notierte der Bund-Future bei 157,74 Punkten.USA: Die Rendite zehnjähriger, amerikanischer Staatsanleihen hat erstmals seit 2011 die Marke von 3,2% geknackt. Zu einem starken Abverkauf kam es u.a., nachdem Notenbankchef Powell die stabile US-Wirtschaft erneut gelobt und die Erhöhung der Leitzinsen über das neutrale Niveau weiterhin nicht ausschließt. Derzeit sieht die FED das neutrale Zinsniveau bei etwa 3%.Brexit: Nach einer etwas erzwungen wirkenden Tanzeinlage zu Abba's Hit Dancing Queen bestätigte die britische Premierministerin Theresa May erneut, an ihrem Brexitkurs festzuhalten und verkündete das Ende des strikten Sparens. Boris Johnson spricht sich indes für eine Verschiebung des Brexit aus.Italien: Die Rendite der zehnjährigen italienischen Staatsanleihen liegt derzeit bei 3,35% (Stand 4.10.2018) und damit unter dem Wochenhoch von 3,475%. Das Land gelobt Besserung in der Schuldenmisere und strebt für 2019 eine Neuverschuldung von 2,4% an. Derzeit steht Italien mit einer Gesamtverschuldung von 132% des BIP auf Platz 2 in der EU. Doch damit nicht genug: Der Wirtschaftsexperte der rechten Lega, Claudio Borghi, gießt mit seiner erneuten Forderung, zur Lira zurückzukehren, weiter Öl ins Feuer.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.