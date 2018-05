AIXTRON-Aktie: Neue Insiderverkäufe - Aktiennews

Weitere Suchergebnisse zu "Aixtron":

Herzogenrath (www.aktiencheck.de) - Bei der Aktie des Herstellers von LED-Produktionsanlagen AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) waren zuletzt neue Insiderverkäufe zu beobachten.

Am 16.05.2018 hat Aufsichtsrat Kim Schindelhauer über die SBG Beteiligung GmbH ein Paket von rund 25.000 Aktien zum Kurs von 13,6022 EUR und am 17.05.2018 auch 25.000 Stück zum Kurs von 13,6576 EUR verkauft. Das Transaktionsvolumen lag entsprechend bei 340.055,00 EUR und 341.440,00 EUR.

Auf der Hauptversammlung hat das TecDAX-Unternehmen die Ziele für dieses Jahr noch einmal bestätigt, so die Aktienexperten von "Aktien-Global.de" in einer aktuellen Aktienanalyse vom 17.05.2018. Die AIXTRON-Aktie sei trotzdem noch im Konsolidierungsmodus, dadurch normalisiere sich allerdings langsam die Bewertung. Kristallisiere sich heraus, dass der deutsche Spezialmaschinenbauer die Ziele sogar noch übertreffen könne, schaffe das neues Potenzial für die AIXTRON-Aktie. Sollte AIXTRON auch im zweiten Quartal die hohe Dynamik beibehalten, dürfte vor diesem Hintergrund die kräftige Konsolidierung eine gute Basis für einen Wiederanstieg in Richtung des Jahreshochs bieten, so die Aktienexperten von "Aktien-Global.de".

Börsenplätze AIXTRON-Aktie:

XETRA-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:

13,65 EUR +0,52% (22.05.2018, 10:11)

Tradegate-Aktienkurs AIXTRON-Aktie:

13,665 EUR +1,30% (22.05.2018, 10:24)

ISIN AIXTRON-Aktie:

DE000A0WMPJ6

WKN AIXTRON-Aktie:

A0WMPJ

Ticker-Symbol AIXTRON-Aktie:

AIXA

Nasdaq OTC-Ticker-Symbol:

AIXXF

Kurzprofil AIXTRON SE:

Die AIXTRON SE (ISIN: DE000A0WMPJ6, WKN: A0WMPJ, Ticker-Symbol: AIXA, Nasdaq OTC-Symbol: AIXXF) ist ein führender Anbieter von Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Das Unternehmen wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Herzogenrath (Städteregion Aachen) sowie Niederlassungen und Repräsentanzen in Asien, den USA und Europa. Die Produkte der Gesellschaft werden weltweit von einem breiten Kundenkreis zur Herstellung von leistungsstarken Bauelementen für elektronische und opto-elektronische Anwendungen auf Basis von Verbindungs-, Silizium- oder organischen Halbleitermaterialien genutzt. Diese Bauelemente werden in einer Vielzahl innovativer Anwendungen, Technologien und Industrien eingesetzt. Dazu gehören beispielsweise LED- und Displaytechnologie, Datenspeicherung und -übertragung, Energiemanagement und -umwandlung, Kommunikation, Signal- und Lichttechnik sowie viele weitere anspruchsvolle High-Tech-Anwendungen. (22.05.2018/ac/a/t)