AIS Resources: Messwerte für Pfadfinderminerale für Gold sprengen die Norm

Rund um Goldlagerstätten existiert oft einen Hof mit besonders hohen Werten von so genannten Pfadfinder Mineralien. In der Region rund um die berühmte Fosterville Goldmine von Kirkland Lake im australischen Bundesstaat Victoria hat sich Antimon als das wichtigste Pfadfinder Mineral bewährt. Hohe Antimonwerte waren dort stets ein Zeichen dafür, dass die hochgradige Goldmineralisierung ganz in der Nähe war. Das ist der Hintergrund, vor dem man die jüngste Meldung von AIS Resources Limited (TSX: AIS; FRA: 5YHA) zu den Pfadfindermineralen auf seinem Fosterville-Toolleen-Projekt rund 10 Kilometer östlich von Fosterville lesen muss. Die gemessenen Antimon Werte sprengen die Norm und sind so außergewöhnlich hoch, dass das AIS-Management vorsichtshalber nochmals beim Labor nachgefragt hat, ob nicht ein Messfehler vorliegt. Das Labor hat dies nach nochmaliger Überprüfung ausgeschlossen.



Die Pathfinder-Ergebnisse weisen auf erhöhte Werte im östlichen Teil der gebohrten Gebiete hin. Ein extrem hoher Wert von 510 ppm Sb (Antimon) wurde in Bohrloch TRC017 in verwittertem Gestein in einem Tiefenintervall von 14 bis 16 m gemessen. In Spuren wurde auch Gold gefunden, hier lagen die Werte in dem genannten Abschnitt bei 16ppb Au. Das Bohrloch TRC017 befindet sich am östlichen Ende der nördlichen Traverse und das isolierte hohe Ergebnis ermutigt zur Fortsetzung der Exploration in Richtung Osten. CEO Phil Thomas ist zuversichtlich, dass die Heuristik der Pfadfinderminerale auch bei Fosterville Toolleen funktioniert. Beim persönlichen Gespräch verwandte er den Vergleich mit einem Fußballstadion: „Wir wissen, dass wir uns im Oval des Stadions befinden. Jetzt müssen wir noch feststellen, in welcher Richtung genau wir das Gold suchen müssen.“ Zu diesem Zweck seien Bodenproben auf einem 1,5 Quadratmeter großen Gebiet rund um die erhöhten Antimon-Werte geplant. Daran anschließend soll erneut gebohrt werden, zunächst mit dem RC-Gerät und, bei Erfolg, mit dem Diamantbohrer.





Abbildung 1 Schwerkraftuntersuchung mit den Standorten der Bohrlöcher und den Goldwerten von 16,9 ppb und von 510,15 ppm Sb.



CEO Phil Thomas sagte: „Dies ist ein großer Durchbruch für die Bemühungen unseres Explorationsteams bei Toolleen Fosterville. Antimon wurde als ein wichtiges Pfadfindermineral nicht nur auf Fosterville, sondern auch auf dem Goldprojekt Costerville von Mandalay Resources nachgewiesen.“





Die nahegelegene Costerfield Mine gewinnt Antimon neben Gold als BeiproduktDie riesige Costerfield Mine liegt 31 km von Toolleen entfernt. Sie ist drei Kilometer lang und 800 Meter tief. In seinem jüngsten Quartalsbericht gab Mandalay bekannt, dass auf Costerfield in den zurückliegenden drei Monaten 13.502 Unzen Gold und 933 Tonnen Antimon abgebaut wurde.„Wir haben die RC-Bohrungen, die Böden und die kombiniert, um in den kommenden Monaten ein robustes, strenges Explorationsprogramm zu entwickeln."Das Unternehmen betrachtet die bisherigen Ergebnisse der RC-Bohrungen in Verbindung mit der Bodenchemie und struktureller Gravitationsgeologie als äußerst ermutigend. Die erste Kampagne sei trotz der schwierigen Bedingungen durch lang anhaltende Regenfälle in ganz Victoria sehr produktiv gewesen. Das Jahr 2021 hat einen der nassesten Winter seit mehr als zehn Jahren gebracht.A.I.S. Resources Limited ist ein börsennotiertes Unternehmen, das an der TSX Venture Exchange gelistet ist und sich auf die Exploration von Edel- und Basismetallen konzentriert. Die Wertschöpfungsstrategie von AIS besteht darin, aussichtsreiche Explorationsprojekte zu erwerben und deren Wert zu steigern, indem die Mineralressourcen besser definiert werden, um so Joint-Venture-Partner zu gewinnen und den Wert unseres Portfolios zu erhöhen. Das Unternehmen wird von einem Team aus erfahrenen Geologen und Investmentbankern geleitet, die auf eine erfolgreiche Kapitalmarktbilanz verweisen können.AIS besitzt 100 % des 28 km² großen Goldprojekts Fosterville-Toolleen, das 12 km von Kirkland Lakes Goldmine Fosterville entfernt liegt (vorbehaltlich des Abschlusses bestimmter Explorationsausgaben), eine 60 %-Beteiligung am 58 km² großen Goldprojekt Yalgogrin in New South Wales (mit dem Recht, 100 % zu erwerben) und eine 100 %-Beteiligung am 167 km² großen Goldprojekt Kingston in Victoria Australia in der Nähe von Stawell und Navarre. Das Unternehmen hat auch Joint-Venture-Beteiligungen mit Spey Resources Corp. an Lithium-Sole-Lagerstätten in Argentinien in den Salaren Incahuasi und Pocitos.