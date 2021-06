ADX Energy kann rumänische Öl- und Gaslizenz jetzt weiterentwickeln

Der Fokus bei ADX Energy (ASX ADX / WKN 875366) liegt klar auf Österreich – sowohl auf der dortigen Öl- und Gasproduktion als auch auf den Wasserstoffplänen des Unternehmens. Was aber nicht bedeutet, dass ADX nicht noch weitere, aussichtsreiche Projekte im Portfolio hat.



Dazu gehört zum Beispiel die Explorationslizenz Ex-10 Parta in Rumänien, welche die Produktionslizenz Iecea Mare mit der derzeit stillgelegten Gasquelle Iecea Mica-1 (IMIC-1) umschließt, die 2019 gebohrt wurde. ADX Energy ist an diesem Projekt über Danube Petroleum Limited (100% beider Lizenzen) beteiligt, an der man 49% der Anteile hält.



Und dort scheint es nun wieder Bewegung zu geben. Denn wie heute gemeldet wurde, hat die nationale rumänische Behörde für Rohstoffe eine Verlängerung der aktuellen Phase des Arbeitsprogramms auf der Explorationslizenz Ex-10 Parta um 18 Monate genehmigt. Dabei werden keine zusätzlichen, verpflichtenden Arbeiten angeordnet, sodass lediglich eine Technologietransfergebühr von 14.520 EUR fällig wird, wie sie in dem entsprechenden Abkommen vereinbart wurde.



Die Verlängerung der Genehmigung hat große Bedeutung für ADX, da man nun neue Finanzierungsquellen für Danube auftun kann, um ein seismisches 3D-Programm zu akquirieren, mit dem weitere Bewertungs- und Explorationsgelegenheiten innerhalb der Ex-10 Parta Explorationslizenz sowie der Produktionslizenz Iecea Mare definiert werden sollen.





Quelle: ADX Energy



Das auf 100 Quadratkilometer ausgelegte seismische 3D-Programm wurde entworfen, um eine Reihe von Strukturen und Zielgebieten weiterzuentwickeln, die bislang mit 2D-Seismik definiert wurden. Auch Bewertungsgelegenheiten mit niedrigem Risiko und Sidetrack-Chancen innerhalb der Iecea Mare-Lizenz sollen vorangebracht werden.



Das 3D-Seismikprogramm war im September 2020 zurückgestellt worden, nachdem die australische Tamaska Oil & Gas, die das Programm im Rahmen einer Farm-in-Vereinbarung finanzieren sollte, absprang.



Mit der heutigen Genehmigung der rumänischen Behörden ist sichergestellt, dass ADX die aussichtsreichen Lizenzen in Rumänien weiter voranbringen kann. Wir warten jetzt darauf, dass ADX Energy eine alternative Finanzierungsquelle für Ex-10 Parta und Iecea Mica auftut und hoffen dann, die Details zu den weiteren Plänen für diese Assets zu hören.



