ACCENTRO Real Estate-Aktie: Gesunde Bilanz ermöglicht weiteren Ausbau des Portfolios - Kaufempfehlung - Aktienanalyse

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - ACCENTRO Real Estate-Aktienanalyse von Analysten Stefan Scharff und Christopher Mehl von SRC Research:

Stefan Scharff und Christopher Mehl, Analysten von SRC Research, nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Coverage für die Aktie der ACCENTRO Real Estate AG (ISIN: DE000A0KFKB3, WKN: A0KFKB, Ticker-Symbol: E7S) mit einer Kaufempfehlung auf.

Im Laufe der vergangenen zwei Jahre habe das Unternehmen die Anzahl der verkauften Wohnungen sowie den Umsatz und das operative Ergebnis (EBIT) deutlich gesteigert. Dieser Trend habe sich auch mit den 1Q Zahlen, welche vor kurzem am 3. Mai veröffentlicht worden seien, fortgesetzt. Das Unternehmen habe einen Anstieg des Umsatzes von 48% von rund 21 Mio. Euro auf fast 31 Mio. Euro verbuchen können. Das operative Ergebnis auf Basis des EBIT sei sogar um 72% von 4,9 Mio. Euro im Vorjahresquartal auf 8,4 Mio. Euro angestiegen. Somit sei ACCENTRO voll auf Kurs die gegebene Prognose für das Gesamtjahr 2018 von einem zweistelligen Anstieg des Umsatzes und einem EBIT im Bereich von 36 Mio. Euro bis 40 Mio. Euro zu erreichen. Die Schätzungen der Analysten von SRC Research für 2018 lägen bei einem Umsatz von fast 170 Mio. Euro und einem EBIT von rund 39 Mio. Euro.

Das Unternehmen habe seit Jahresbeginn ausserdem das Vorratsvermögen durch Zukäufe von neuen Objekten in Berlin, Hamburg und Leipzig deutlich gesteigert. Auf der Finanzierungsseite habe ACCENTRO den noch ausstehenden Anteil der 2014/2019 Wandelanleihe, welche einen hohen Kupon gehabt habe, vorzeitig gekündigt und habe im ersten Quartal eine 100 Mio. Euro Unternehmensanleihe mit einem Kupon von 3,75% platziert, welche den Portfolioausbau ermögliche. Der LTV liege nach dem ersten Quartal bei nur 47% und die Eigenkapitalquote bei 40%. Mit dieser soliden Bilanz stehe einem weiteren Wachstum in den kommenden Jahren nichts entgegen.

Alles in allem wüden die Analysten von SRC Research das Unternehmen für die Zukunft sehr gut aufgestellt sehen. Sie würden glauben, dass ACCENTRO die Möglichkeiten habe, das Privatisierungsportfolio weiter auszubauen und die Objekte anschließend zu guten bis sehr guten Margen verkaufen könne. Das Management sei sehr erfahren und das Unternehmen verfüge über ein sehr gutes Netzwerk, durch welches lukrative Deals, auch off-market, gefunden werden könnten. Weiterhin weise das derzeitige Portfolio noch stille Reserven aus, welche durch entsprechende Verkäufe realisiert werden sollten. Die Marktbedingungen seien sehr positiv für das Geschäft von ACCENTRO und diese sollten sich auch in der absehbaren Zukunft nicht wesentlich ändern. Vor allem der Wohnimmobilienmarkt in Berlin, in welchem derzeit über 80% des Portfolios liege, zeige sehr gute volkswirtschaftliche und demografische Bedingungen, von welchen die Gesellschaft profitieren sollte.

Der neue Großaktionär Brookline Real Estate, welcher rund 90% der Aktien der Gesellschaft halte, sollte das Unternehmen in der strategischen Ausrichtung unterstützen und es ACCENTRO ermöglichen, diese Ziele schneller zu erreichen. Die gesunde Bilanz des Unternehmens ermögliche es ebenfalls, das Portfolio weiter auszubauen.

Stefan Scharff und Christopher Mehl, Analysten von SRC Research, eröffnen in einer aktuellen Aktienanalyse die Coverage für die ACCENTRO Real Estate-Aktie mit einer Kaufempfehlung und dem Rating "buy". Ihre DCF-Bewertung mit recht konservativen Annahmen habe in einem fairen Wert je Aktie von 13 Euro resultiert, was auch ihr Kursziel darstelle und einem Upside von rund 27% entspreche. (Analyse vom 22.05.2018)

Kurzprofil ACCENTRO Real Estate AG:

Die ACCENTRO Real Estate AG (ISIN: DE000A0KFKB3, WKN: A0KFKB, Ticker-Symbol: E7S) ist ein börsennotiertes Wohnungsunternehmen. Das Kerngeschäft ist die mieternahe Wohnungsprivatisierung. Das Tochterunternehmen ACCENTRO GmbH ist marktführend in der Wohnungsprivatisierungs-Dienstleistung in Deutschland. Die ACCENTRO Real Estate AG hat ihren Sitz in Berlin und ist im Prime-Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. (28.05.2018/ac/a/nw)