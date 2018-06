ABO Invest-Aktie: Stromproduktion steigt in den ersten fünf Monaten um 34% - Aktienanalyse

Weitere Suchergebnisse zu "ABO Invest":

Münster (www.aktiencheck.de) - ABO Invest-Aktienanalyse von Aktienanalyst Holger Steffen von SMC Research:



Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der ABO Invest AG (ISIN: DE000A1EWXA4, WKN: A1EWXA, Ticker-Symbol: ABO).



Das letzte Geschäftsjahr sei für ABO Invest aufgrund einer schwachen Windverfügbarkeit relativ enttäuschend gewesen. Dennoch habe das Unternehmen auch zwei unterdurchschnittliche Windjahre in Folge gut verkraftet und den Ausbau des Portfolios wie anvisiert fortgesetzt. Mit dem Erwerb eines zweiten Windparks in Finnland mit einer Kapazität von 23,1 MW sei sogar ein großer Sprung gelungen.



Auch in diesem Jahr habe ABO Invest schon wieder eine Investition getätigt und den Anteil am Windpark Weilrod von 80 auf 100 Prozent erhöht. Binnen Jahresfrist habe das Portfolio damit von 129,2 auf 155,7 MW ausgeweitet werden können. Damit sei eine deutliche Steigerung des Produktionspotenzials unter durchschnittlichen Windbedingungen von 330 auf 408 Mio. kWh einhergegangen.



Dieses Potenzial werde das Unternehmen im laufenden Jahr voraussichtlich nicht voll ausschöpfen können. Zwar hätten viele Windparks aus dem Bestand in den ersten fünf Monaten die Produktion zum Vorjahr zweistellig gesteigert, was zusammen mit den Effekten aus den neuen Investitionen zur einer Output-Steigerung um 34 Prozent auf 168,5 Mio. kWh geführt habe. Aber der Mai sei für fast alle Windparks im Bestand ein sehr schwacher Monat gewesen, sodass die Portfolioproduktion in den ersten fünf Monaten deutlich unter dem Normwert gelegen habe.









Der Analyst kalkuliere nun damit, dass der Jahres-Output den durchschnittlichen Potenzialwert um 6 Prozent unterschreiten werde. Nichtsdestotrotz würde daraus nach seinen Berechnungen eine Steigerung der Erlöse und des EBITDA um 28,3 Prozent auf 33,9 Mio. Euro bzw. 32,4 Prozent auf 25,1 Mio. Euro resultieren. Das Nettoergebnis sehe er in diesem Fall mit -1,5 Mio. Euro noch im negativen Bereich, aber in Relation zum Vorjahreswert von -3,3 Mio. Euro deutlich verbessert.Da Holger Steffen, Aktienanalyst von SMC Research, ab 2019 weiterhin mit einem vorsichtigen Abschlag auf den Normwert der Erlöse von 3 Prozent rechnet, hat die Anpassung für das laufende Jahr den fairen Wert nur minimal von 2,02 auf 1,99 Euro gesenkt, woraus er ein unverändertes Kursziel von 2,00 Euro je ABO Invest-Aktie ableitet - ein daraus resultierendes Aufwärtspotenzial von ca. 30 Prozent rechtfertigt weiterhin die Einstufung mit "buy". (Analyse vom 05.06.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börse Düsseldorf-Aktienkurs ABO Invest-Aktie:1,50 EUR 0,00% (10.04.2018, 08:19)ISIN ABO Invest-Aktie:DE000A1EWXA4WKN ABO Invest-Aktie:A1EWXATicker-Symbol ABO Invest-Aktie:ABODie ABO Invest AG (ISIN: DE000A1EWXA4, WKN: A1EWXA, Ticker-Symbol: ABO) betreibt europaweit Windkraft- und Biogasanlagen. Größter Aktionär der ABO Invest AG mit einem Anteil von derzeit 25 Prozent ist die ABO Wind AG, ein europaweit tätiger Projektentwickler für erneuerbare Energien mit 19-jähriger Branchenerfahrung. Die Aktie wird seit 2011 im Freiverkehr der Börse Düsseldorf und seit 2018 zusätzlich im Freiverkehr der Börse Hamburg gehandelt. (05.06.2018/ac/a/nw)Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.