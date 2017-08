99-Prozent-Chance mit Lufthansa

Die Aktie der Lufthansa prallte an der Oberseite des Aufwärtstrends nach unten ab. Es ergibt sich ein doppeltes Hoch. Mit einem Mini Future Short lässt sich auf kurze Sicht mit einer Trend-Chance von 99 Prozent überproportional von einer fallenden Lufthansa-Aktie profitieren. Im Update: Allianz.

Charttechnisch sieht es bei der Aktie der Lufthansa weiter recht passabel aus. Der in diesem Jahr gut gelaufene Wert, seit Jahresanfang ging es um siebzig Prozent nach oben, befindet sich hoch im Aufwärtstrend der aktuell zwischen 18,50 und 21,40 Euro beschrieben werden kann. Innerhalb der Trendbewegung erreichte die Aktie in der letzten und in dieser Woche die Oberseite um 21,10 Euro. Dort fanden sich jedoch vorerst keine neuen Käufer mehr, so dass sich in diesem Bereich ein Widerstand zeigte, der sich bereits im Juli aufgetan hatte, als die Aktie ein Hoch bei 21,23 Euro markierte. Anschließend büßte sie bis zur Unterseite ihres Aufwärtstrends um damals 17,80 Euro an Wert ein. Dieses Szenario kann sich wiederholen, wobei diesmal die untere Begrenzung um 19 Euro ein Ziel darstellen könnte. Auf weitere Sicht könnten sich die laufenden Verhandlungen zur Übernahme von Teilen der insolventen Air Berlin auf die weitere Entwicklung der Lufthansa-Aktie auswirken. Dabei werde die Lufthansa informierten Kreisen zufolge nach wie vor für die österreichische Airline Niki und andere Teile von Air Berlin, nicht aber für das komplette Unternehmen bieten.

Lufthansa (Tageschart in Euro)

Strategie

Mit einem Mini Future Short (WKN US5DYM) können risikofreudige Anleger, die von einer fallenden Lufthansa-Aktie ausgehen, mit einem Hebel von 10,8 überproportional profitieren. Der Abstand zur Stopp-Loss-Barriere beträgt aktuell 3,8 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an. Dieser kann hier anfangs über dem im Chart dargestellten Widerstand im Basiswert bei 21,30 Euro platziert werden. Im Mini Future Short ergibt sich daraus ein Stoppkurs von 1,53 Euro. Ein Kursziel nach unten könnte sich auf kurze Sicht in einem zudem abgabebereiten Umfeld um 19 Euro befinden. Das Chance-Risiko-Verhältnis der spekulativen Idee beträgt 4,9 zu 1.

Fallende Kurse Kennzahlen WKN: US5DYM Akt. Kurs: 1,91 – 1,92 Euro Basispreis: 22,8322 Euro Barriere: 21,6906 Euro Laufzeit: Open End Typ: Mini Future Short

Emittent: UBS Basiswert Lufthansa Kursziel: 3,83 Euro Kurschance: 99 Prozent

Order über Börse Stuttgart

