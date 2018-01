92 Resources nach positiven Metallurgietests im Aufwind

Erneut hervorragende Neuigkeiten zum Lithiumprojekt Hidden Lake von 92 Resources (TSX-V NTY / FSE R9G2)! Das Unternehmen legt die Ergebnisse metallurgischer Tests in einer „Mini“-Pilotanlage vor und erweitert mit diesen die schon Anfang Dezember gemeldeten, positiven metallurgischen Untersuchungen.

92 Resources hat eine DMS-Anlage (dense media separation) errichtet und die Tests des Lithiumerzes von Hidden Lake brachten sehr ermutigende Resultate. Insgesamt hat das Unternehmen rund 400 Kilogramm an Hidden Lake-Material von den Pegmatiten HL1, HL3, HL4 und D12 verarbeitet. Daraus entstanden mehr als 40 Kilogramm hochgradigen Spodumenkonzentrats mit durchschnittlich 6,11% Li2O!

Damit hat die Pilotanlage die Erwartungen erfüllt, die auf den jüngst durchgeführten HLS-Tests (heavy liquid separation) beruhten, mit denen ein hochgradiges Konzentrat mit geringen Lithiumverlusten in den Abraum demonstriert wurden. Die Tests stützen insgesamt die Annahme, dass ein abschließender Konzentratgehalt von 6,0 bis 6,5% Li2O bei einer hohen Ausbringungsrate von 80 bis 85% hergestellt werden kann. Und zwar mit konventionellen, kostengünstigen Verfahren.

Hinzu kommt, dass die Daten zur Tantalproduktion aus dem Hidden Lake-Material noch ausstehen. Sobald diese vorliegen, kann 92 Resources darangehen, mögliche Verfahren genauer zu bewerten.

Angesichts der jetzt vorgelegten Daten verfügt 92 Resources nun über zwei mögliche Wege zur Herstellung eines hochgradigen Spodumenkonzentrats. Zum einen reinen Flotationskreislauf, der ein hochgradiges Spodumenkonzentrat mit mehr als 6% Li2O bei einer Ausbringungsrate von 80 bis 85% demonstriert hat. Zum anderen eine Kombination aus Flotation und DMS, wobei die bisherigen Tests auf ähnliche Gehalte und Ausbringungsraten hindeuten.

Der kombinierte Ansatz wird dabei in der Lithiumproduktion oft bevorzugt, da er in der Regel kosteneffizienter zu betreiben und einfacher zu kontrollieren ist und insgesamt weniger Risiko beinhaltet. Zudem, ein nicht zu unterschätzender Vorteil, kann eine solche Anlage 92 zufolge schneller in Betrieb genommen werden.

Insgesamt betrachten wir die heutigen Neuigkeiten als sehr positiv für das Unternehmen, da man nun über gleiche mehrere Optionen für eine potenzielle Lithiumproduktion verfügt. Es ist unserer Ansicht nach wichtig, diese metallurgischen Tests so früh wie möglich durchzuführen, denn wenn diese Voraussetzungen nicht gegeben sind, nützen die schönsten Vorkommen nichts.

92 Resources ist natürlich immer noch eine riskante Spekulation, doch mit diesen positiven Metallurgieresultaten ist das Risiko unserer Ansicht nach deutlich gesunken.



Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, es handelt sich vielmehr um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG i.V.m. FinAnV (Deutschland) und gemäß Paragraph 48f Absatz 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass Partner, Autoren und/oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der 92 Resources halten können und somit ein Interessenskonflikt bestehen könnte. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns besprochenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner besteht zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und einer dritten Partei, die im Lager des Emittenten (92 Resources) steht, ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag, womit ein Interessenkonflikt gegeben ist. Diese Dritte Partei kann ebenfalls Aktien des Emittenten halten, verkaufen oder kaufen und würde so von einem Kursanstieg der Aktien von 92 Resources profitieren. Dies ist ein weiterer Interessenkonflikt.