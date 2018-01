92 Resources: Hohe Lithiumgehalte und eine Neuentdeckung

Bei dem kanadische Lithiumexplorer 92 Resources (TSX-V NTY / FSE R9G2) geht es derzeit Schlag auf Schlag voran. Erst Mitte der Woche hatte das Unternehmen positive Metallurgieergebnisse von seinem Hidden Lake-Projekt präsentiert (Wir berichteten.) und nun legt man mit starken Resultaten des noch 2017 abgeschlossenen Feldprogramms auf dem Lithiumprojekt nach. Dabei wurden zum einen teileweise sehr hohe Lithiumgehalte nachgewiesen, zum anderen aber auch eine Neuentdeckung gemeldet.

92 Resources konzentrierte sich mit diesem Explorationsprogramm auf die Bewertung neuer Ziele in der Nähe der Pegmatite D12, HL1, HL3 und HL4, wo mit vorherigen Programmen bis zu 3,31% Li2O in Proben nachgewiesen wurden. Zu den zuletzt durchgeführten Programmen gehörten unter anderem die Kartierung und Entnahme von Schlitzproben auf den Pegmatitkörpern HL6 und HL8, die das Unternehmen zum Abschluss der Feldsaison 2016 entdeckt hatte. Dort hatte man in Stichproben bis zu 1,86% Li2O entdeckt.

Der Pegmatit HL6 erbrachte im Programm 2017 dabei die höchsten Werte. 92 Resources konnte dort unter anderem 2,57% Li2O nachweisen, sodass HL6 auch weiterhin ein starkes Ziel – zusammen mit D12, HL1, HL3 und HL4 – für Bohrungen bleibt.

Im Vergleich dazu fielen die Lithiumgehalte auf HL8 niedriger aus, doch lieferte dieser Pegmatit dem Unternehmen zufolge signifikante Tantalgehalte von bis zu 233 ppm Ta2O5. Eine Schlitzprobe von 5,1 Metern wies zum Beispiel 162 ppm Ta2O5 nach. 92 betrachtet die Entdeckung von Tantalzonen in diesem Gebiet als ermutigend, zumal das Potenzial auf weitere, zusammenhängende Lithium- und Tantalzonen auf dem Rest der Liegenschaft bestehe.

Darüber hinaus meldet das Unternehmen die Entdeckung eines neuen, lithiumhaltigen Pegmatits auf Hidden Lake (HL13). Erste Proben erbrachten Gehalte von 0,48% Li2O. Dieser neue Pegmatit sei verhältnismäßig groß, so 92 Resources, und weise einen ähnlichen Trend und ähnliche Eigenschaften wie die Pegmatite HL1, HL3, HL4 und D12 auf. Nach Ansicht des Unternehmens demonstriert die neue Entdeckung das Potenzial auf weitere Pegmatite auf der Liegenschaft. Bislang hat 92 Resources auf Hidden Lake sieben lithiumhaltige Pegmatite entdeckt.

Das Unternehmen plant derzeit ein Bohrprogramm, dass noch Anfang 2018 anlaufen soll und als übergeordnetes Ziel ausreichende Tonnage nachweisen soll, um eine erste Ressourcenschätzung für das Hidden Lake-Projekt zu ermöglichen. Ein Teil dieses Programms, soll durch den Zuschuss von 140.000 CAD finanziert werden, den 92 Resources als Teil des „Northwest Territories Mining Incentive Program“ erhalten hat.

Die genauen Ergebnisse des jüngsten Feldprogramms sind in der Pressemitteilung des Unternehmens zu finden: https://92resources.com/samples-up-to-2-57-li2o-and-discovers-new-lithium-bearing-pegmatite-at-the-hidden-lake-property-nwt/



