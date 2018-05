Die 888 Holdings Aktie: manchmal etwas unterschätzt

Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "GeVestor täglich" unseres Partners GeVestor zu.



Bad Marienberg ( www.aktiencheck.de ) - Einige Anleger tun sich nach wie vor schwer mit Aktien der großen Anbieter von Sportwetten, Onlinecasinos und Onlinepoker. Sie räumen ihnen nicht denselben Stellenwert ein wie Aktien von Unternehmen aus anderen Branchen. Andere denken da weitaus pragmatischer und können durchaus auf eindrucksvolle Zahlen verweisen. Ein Beispiel ist die an der Londoner Börse gehandelte Aktie der 888 Holdings PLC. Analysten wiesen im Juni 2017 darauf hin, dass der Kurs der Aktie in den letzten drei Jahren um 80 Prozent gestiegen sei. Wiederum andere berichteten, dass einige Fondsmanager solche Aktien mittlerweile für sich entdeckt hätten. Und das dürfte dann zumindest als Motiv dafür reichen, einmal einen genaueren Blick auf das Unternehmen und seine Aktie zu werfen.Die 888 Holdings PLC (Public Limited Company) bezeichnet sich selbst als einen der weltweit populärsten Anbieter von Unterhaltung und Lösungen im Online-Gaming-Bereich. Wie sich dieser Anbieter organisiert, zeigt ein Blick auf die Struktur der 1997 in Israel gegründeten Gruppe. Unter 888 poker bietet sie Onlinepoker an. Darüber hinaus betreibt sie das ehemals als Casino-on-Net bekannte Onlinecasino 888casino sowie die Online-Sportwetten-Seite 888sport.com.Die ebenfalls von der Holding ins Leben gerufene Plattform 888.com bündelt als Internetpräsenz die Angebote wie das Onlinecasino, Onlinepoker, Bingo und Sportwetten. Sitz der 888Holdings PLC ist heute Gibraltar. Die Gruppe erhielt dort die Lizenz für ihre lizenzpflichtigen Geschäfte und wird auch in Gibraltar reguliert. Aktien der 888 Holdings PLC werden seit 2005 an der Londoner Börse gehandelt.Die 888 Holdings ist ein gutes Beispiel dafür, allerdings nicht das einzige. Analysten bescheinigten der Aktie 2017 den bereits erwähnten Anstieg um 80 Prozent innerhalb von drei Jahren und einen Anstieg von knapp 250 Prozent innerhalb von fünf Jahren. Ein Blick auf die Charts auf Aktiencheck.de bestätigt den Trend. Ende 2015 lag die Aktie der Gruppe 888 Holdings bei etwa 182,50 Pence. Am 18. Mai 2018 waren es knapp 318 Pence.Ein Blick auf Frankfurt am Main: Am 30. Dezember 2015 kostete die Aktie dort 2,44 Euro. Am 18. Mai 2018 waren es 3,59 Euro. Zwar gab es immer wieder einmal stärkere Schwankungen im Kurs. Aber die langfristige Tendenz zeigt sehr deutlich nach oben. Einen ähnlichen Trend lässt sich bei einigen anderen Anbietern der Branche beobachten. Woran liegt das? Eine durchaus schlüssige These lautet, dass große Anbieter es geschafft haben, Angebote wie Onlinepoker und Onlinecasino verstärkt ins Blickfeld der Mainstream-Gesellschaft zu rücken. Durch Sponsoring und prominente Botschafter*innen gewannen sie auch als Unternehmen an Ansehen, was wiederum potenzielle Anleger angezogen hat. Wie gesagt: Das ist eine These.Ein Fakt ist, dass die Geschäftszahlen 2017 der Gruppe keine schlechten waren. Am 20. März 2018 wurden die finanziellen Ergebnisse der 888 Holdings PLC veröffentlicht. Laut der Veröffentlichung stieg der Umsatz der Gruppe im Jahresvergleich von 520,8 Millionen US-Dollar im Jahr 2016 um vier Prozent auf 541,8 Millionen US-Dollar 2017. Das Ergebnis des Casino-Geschäfts stieg ebenfalls um vier Prozent von 282,1 Millionen US-Dollar auf 293,9 Millionen US-Dollar. Der Umsatz des Geschäfts mit den Sportwetten wuchs sogar um 45 Prozent von 51,9 auf 75,5 Millionen US-Dollar. Und das bereinigte EBIDTA stieg von 90,2 Millionen US-Dollar um zwölf Prozent auf 100,7 Millionen US-Dollar. Legt man eine konstante Währungsbasis zugrunde, lag der Anstieg sogar bei neunzehn Prozent.„Die Gruppe hat erneut den Lohn ihrer Investments der vergangenen Jahre in einigen Wachstumsmärkten wie Spanien und Italien geerntet.“ Mit diesen Worten wird Itai Frieberger, CEO der Holdings, im Finanzbericht für 2017 zitiert. „Diese Märkte haben zu einem starken Umsatzwachstum um 26 Prozent in regulierten Märkten außerhalb Großbritanniens beigetragen“, heißt es im Bericht weiter.Prognosen darüber, wohin ein Unternehmen in der Zukunft steuert, sind natürlich immer schwierig. Derzeit sind aber mehrere interessante Entwicklungen zu beobachten, die Einfluss auf das weitere Geschehen haben könnten. Die eine Sache betrifft Deutschland. Hier gibt es aktuell Probleme für den Anbieter. Warum? Das Bundesverfassungsgericht in Leipzig hat einer Tochter der 888Holding im Verfahren BVerwG 8 C 18.16 das Angebot von Online-Glücksspielen verboten.Das Urteil war das vorläufige Ende eines Wegs durch mehrere Vorinstanzen. Die 888 Holding überlegte nach dem Urteil zunächst, sich aufgrund der „enttäuschenden rechtlichen Situation“ komplett aus Deutschland zurückzuziehen. Aktuell steht das aber erst einmal nicht mehr zur Debatte. Stattdessen hat die Gruppe mittlerweile eine Verfassungsbeschwerde in Karlsruhe eingereicht. Ende offen. Ende offen bedeutet auch: Im ungünstigsten Fall bleibt der Raum für Geschäfte in Deutschland eng für die 888 Holdings PLC. Das kann sich natürlich auf Aktienkurse einwirken. Bereits die Ankündigung, sich eventuell aus Deutschland zurückzuziehen, habe den Aktienwert um 6,6 Prozent oder 19,6 Pences nach unten gedrückt, berichtete die Website ThisIsMoney.co.uk am 21. März 2018.Deutschland ist sicherlich kein unwichtiger Markt. Auch für die 888 Holdings PLC nicht. Und so können Erfolge in anderen Märkten selbst einen kompletten Rückzug aus Deutschland bestenfalls kompensieren. In den USA gab es beispielsweise zuletzt gute Nachrichten beim Thema Onlinepoker. Die US-Bundesstaaten Nevada, Delaware und New Jersey haben gemeinsam einen Spielerpool ins Netz gestellt. Organisiert wird er von der World Series of Poker (WSOP) und Pokerseiten aus der 888 Holdings Familie. Spieler aller drei Staaten können an virtuellen Tischen zusammen um Geld spielen. Dadurch dürften nicht zuletzt die erzielbaren Gewinne steigen, was die Spiele wiederum für mehr potenzielle Teilnehmer*innen attraktiv macht. Wenn es so kommt, wäre das nicht zuletzt für die 888 Holdings PLC gut. Es könnte ein weiterer Dünger für die Aktie sein. (24.05.2018/ac/a/m)