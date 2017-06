85-Prozent-Chance mit BMW

Bedeutende Unterstützungen sichern die Aktie von BMW derzeit nach unten ab. Ein Mini Future Long kann von einer erneut in Richtung ihrer bisherigen Hochs steigenden Aktie bereits auf kurze Sicht mit einer Trend-Chance von 85 Prozent überproportional profitieren. Im Update: Covestro.

Zwei bedeutende Hochs markierte die Aktie von BMW im laufenden Jahr. Gleich Anfang Januar am zweiten Handelstag dieses Jahres sprangen die Notierungen auf 91,76 Euro nach oben. Von dort aus setzte eine Abwärtsbewegung ein, die im aktuellen Jahrestief von 81,10 Euro mündete. Jedoch bewies die Aktie des Premium-Autobauers Stärke und richtete sich im Mai noch einmal bis zum Hoch von 91,06 Euro auf. Wiederum setzten Abgaben ein, die die Notierungen zwar erneut aus dem Aufwärtstrend, doch derzeit nur bis an eine ansteigende Gerade vorheriger Tiefs führten, die aktuell um 83,50 Euro als Unterstützung genannt werden kann. Zusammen mit dem Ende Mai erreichten Tief bei 83,20 Euro und der aktuell bei 83,43 Euro verlaufenden 200-Tage-Linie bildet sie einen bedeutenden Support, den die Aktie derzeit nicht unterschreiten sollte, um einen neuen Vorstoß zu den bisherigen Hochs starten zu können. Aus den Kurszielen der Analysten der letzten drei Monate ergibt sich für die Aktie von BMW auf Sicht von zwölf Monaten ein durchschnittliches Kursziel von 92,93 Euro.

BMW (Tageschart in Euro)

Strategie

Mit einem Mini Future Long (WKN UW6205) können risikofreudige Anleger, die von einer noch steigenden BMW-Aktie ausgehen, mit einem Hebel von 9,4 überproportional profitieren. Der Abstand zur Stopp-Loss-Barriere beträgt aktuell 6,2 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an. Dieser kann anfangs bewusst eng unter der im Chart dargestellten Unterstützung im Basiswert bei 82,90 Euro platziert werden. Im Mini Future Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs von 0,78 Euro. Ein Kursziel nach oben könnte sich in einem auf kurze Sicht weiter freundlichen Umfeld um 92 Euro befinden. Das Chance-Risiko-Verhältnis der spekulativen Idee beträgt dann 5,6 zu 1.