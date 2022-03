In 7 Schritten zur finanziellen Unabhängigkeit – Experte zeigt, wie’s geht

Finanziell unabhängig leben – und das auch im Alter. Ein schöner Traum. Wie er sich verwirklichen lässt, muss im Einzelfall ermittelt werden. Dem eigenen Bedarf steht dabei nämlich beispielsweise die Inflation gegenüber.



Vermögensverwalter Markus Marquardt weiß, auf welche Besonderheiten zu achten ist. Als Schlüssel zum Erfolg sieht er systematische Sparziele und kluge Geldanlagen. Wie sich der Traum konkret verwirklichen lässt, erklärt Marquardt in folgendem Beitrag.



1. Was ist finanzielle Unabhängigkeit?



Finanziell unabhängig kann sein, wer bis zum Lebensende nur vom eigenen Vermögen zehrt. Ebenso, wer das Vermögen unangetastet lässt und lediglich von Kapitalerträgen lebt. Die eigene Definition muss im ersten Schritt gefunden werden.



2. Wie sehen die eigenen Ziele aus?





Danach ist es wichtig, die erforderliche Geldsumme für die finanzielle Unabhängigkeit zu ermitteln. Neben dem eigenen Bedarf für Lebenshaltung und Hobbys ist dabei auch die Inflation in einer durchschnittlichen Höhe von 2,4 zu beachten.Ebenso sind alle Einkünfte, wie etwa gesetzliche oder private Renten und sonstige Ansprüche zu errechnen. Wie viel davon ist vorhanden? Und wie groß muss folglich der Anteil vom Vermögen sein, um das persönliche Budget zu erreichen?Anschließend wird mit einem Finanzberater die sogenannte Magic Number ermittelt – gemeint ist jener Geldbetrag, der unter Einbeziehung des Kapitalverzehrs und der persönlichen Ziele bis zum Lebensende benötigt wird. Das Lebensende wird dabei in der Regel auf 100 Jahre gesetzt, um einen Puffer für den Notfall einzubauen.Risikolose Geldanlagen gibt es nicht. Wer Kapitalerträge erzielen möchte, muss sich daher fragen, wie viel Sicherheit er bevorzugt und welche Risiken er einzugehen bereit ist, ohne seine alltägliche Ruhe zu verlieren.Flexibel, krisensicher und leicht verständlich sollte eine gute Anlagestrategie aufgebaut werden. Nur damit weist sie ein hohes Maß an Sicherheit auf, kann bei Bedarf angepasst werden und lässt sich konsequent verfolgen. "Eine ideale Anlagestrategie, die all diese Kriterien erfüllt, ist ein möglichst breit aufgestelltes Wertpapierportfolio, das aus Anleihen und Aktien besteht", erklärt Markus Marquardt.Auch die beste Anlagestrategie kann einmal in eine Krise geraten. Sinnvoll ist es, in aller Ruhe diszipliniert an ihr festzuhalten, sich also nicht vorschnell von ihr zu trennen. "Dafür müssen die vorangegangenen Schritte korrekt durchgeführt worden sein. Erst dann kann man seine finanzielle Unabhängigkeit wirklich genießen", sagt der Experte.





Über Markus Marquardt:



Nach einer Ausbildung in einer Steuerkanzlei und einem Studium mit Schwerpunkt Bank-Finanz- und Investitionswirtschaft hat Markus Marquardt seine Karriere 1998 begonnen. 2011 gründete er Marquardt & Kollegen, um die eigenen Qualitätsansprüche und Ideen, wie gute Beratung auszusehen hat, konsequent umsetzen zu können. In seiner Beratungstätigkeit liegt ihm am Herzen, die Unsicherheit vieler Menschen hinsichtlich der Finanzmärkte in ein sicheres Gefühl und ein Gefühl finanzieller Freiheit umzuwandeln. Weitere Informationen unter: www marquardt-kollegen com



