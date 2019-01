7,25% Zinsen mit Protect-Anleihe auf Adidas, BMW und Infineon

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Mit den im DAX-Index (ISIN: DE0008469008) befindlichen Aktien der in Bayern angesiedelten Unternehmen Adidas (ISIN: DE000A1EWWW0), BMW (ISIN: DE0005190003) und Infineon (ISIN: DE0006231004) hatten im vergangenen Jahr nur die Adidas-Anleger mit einem Kursgewinn von 10 Prozent Grund zur Freude. Die Performance der BMW-Aktie (-20 Prozent) und der Infineon-Aktie (-28 Prozent) war sogar schlechter, als die des DAX, der im gleichen Zeitraum 18 Prozent seines Wertes verlor.

Für renditeorientierte, risikobereite Anleger mit der Marktmeinung, dass das Abwärtspotenzial der drei DAX-Werte in den kommenden 12 Monaten auf dem reduzierten Niveau nicht mehr zu einem 40-prozentigen Kursverlust einer der Aktien führen wird, könnte die aktuell zum Kauf angebotene Erste Group-7,25% Protect Multi Bayern-Anleihe 2019 – 2020 für eine Investition interessant sein.

7,25% Zinsen und 40% Sicherheitspuffer

Die am 30.1.19 errechneten Schlusskurse der Adidas-, der BMW- und der Infineon-Aktie werden als Ausübungspreise für die Protect Multi Bayern-Anleihe festgeschrieben. Bei 60 Prozent der Ausübungspreise werden sich die während des gesamten Beobachtungszeitraumes (30.1.19 bis 24.1.20) aktivierten Barrieren befinden. Unabhängig vom Kursverlauf der Aktien und auf welchem Niveau die Aktien in einem Jahr notieren werden, erhalten Anleger am 31.1.20 eine Zinszahlung in Höhe von 7,25 Prozent pro Jahr gutgeschrieben.

Wenn die drei Aktien während des gesamten Beobachtungszeitraumes auf täglicher Schlusskursbasis oberhalb der jeweiligen Barriere notieren, dann wird die Anleihe am 31.1.20 mit ihrem Ausgabepreis von 100 Prozent zurückbezahlt. Auch dann, wenn alle drei Aktienkurse nach der Barriereberührung einer einzelnen Aktie am Bewertungstag, dem 24.1.20, wieder oberhalb der Ausübungspreise notieren, wird die Anleihe mit 100 Prozent zurückbezahlt. Befindet sich hingegen eine oder mehrere Aktien nach der Barriereberührung im Vergleich zum Ausübungspreis im Minus, dann wird die Tilgung der Anleihe mittels der Lieferung der Aktie mit der schlechtesten Wertentwicklung erfolgen. Der Gegenwert von Bruchstückanteilen wird Anlegern gutgeschrieben.

Die Erste Group-7,25% Protect Multi Bayern-Anleihe 2019-2020, fällig am 31.1.20, ISIN: AT0000A25HV3, kann derzeit ab einem Veranlagungsvolumen von 3.000 Euro in einer Stückelung von 1.000 Euro mit 100 Prozent und 1,5 Prozent Ausgabeaufschlag gezeichnet werden.

ZertifikateReport-Fazit: Die neue Protect Multi Bayern-Anleihe ermöglicht in einem Jahr einen Bruttoertrag von 7,25 Prozent, wenn keine der drei bayerischen DAX-Werte während des gesamten Bobachtungszeitraumes 40 Prozent oder mehr seines Ausübungspreises verliert.

Walter Kozubek