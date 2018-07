7,25% Zinsen mit Apple, Amazon und Alphabet C

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Neben der Tatsache, dass die Aktien der US-Technologieunternehmen Apple (ISIN: US0378331005), Amazon (ISIN: US0231351067), und Alphabet (ISIN: US02079K1079), zu den am höchsten im Nasdaq100-Index kapitalisierten Werten zählen und dass sich ihre Kurse in den vergangenen Jahren hervorragend entwickelt haben, verfügen sie auch über die Gemeinsamkeit, dass sie auch auf ihren historisch hohen Kursniveaus von der Mehrheit der Experten zum Kauf empfohlen werden.

Für Anleger, die sich in den nächsten zwei Jahren einen stabilen Kursverlauf dieser drei Aktien zunutze machen wollen, um zu hohen Renditen zu gelangen, könnte eine Investition in die aktuell zur Zeichnung angebotene RCB-USD 7,25% Digital Leaders Protect-Aktienanleihe interessant sein.

7,25% Zinsen, 45% Sicherheit

Am 17.8.18 werden die Schlusskurse der Apple-, der Amazon- und der Alphabet C-Aktie als Basispreise für die Anleihe festgeschrieben und die jeweiligen Bezugsverhältnisse ermittelt. Die jeweiligen Barrieren, die während des gesamten, vom 20.08.18 bis zum 14.8.20 festgesetzten Beobachtungszeitraumes aktiviert sind, liegen bei 55 Prozent der Basispreise. Nach jedem der zwei Laufzeitjahre erhalten Anleger einen Zinskupon in Höhe von 7,25 Prozent pro Jahr gutgeschrieben, der einem Gegenwert von 362,50 USD je Nominalwert von 5.000 USD gleichkommt. Für Anleger, die über kein USD-Konto verfügen, konvertiert die depotführende Bank die USD in Euro.

Wenn die täglichen Schlusskurse der drei Aktien während des gesamten Beobachtungszeitraumes oberhalb der jeweiligen Barrieren gebildet werden, dann wird die Anleihe am 20.8.20 mit ihrem Nominalbetrag von 5.000 USD zurückbezahlt. Somit verfügt diese Anleihe über Wechselkurschancen und- risiken.

Berührt oder unterschreitet hingegen ein Aktienkurs seine Barriere, dann wird die Tilgung der Anleihe mittels der Lieferung der Aktie mit der schlechtesten Wertentwicklung erfolgen.

Die RCB-USD 7,25% Digital Leaders Protect-Aktienanleihe, fällig am 20.8.20, ISIN: AT0000A228Z6, kann noch bis 16.8.18 in einer Stückelung von 5.000 USD mit 100 Prozent gezeichnet werden.

ZertifikateReport-Fazit: Diese Anleihe ermöglicht in den nächsten zwei Jahren auf USD-Basis einen Bruttojahresertrag von 7,25 Prozent, wenn die Apple-, die Amazon- und die Alphabet C-Aktie während des gesamten Beobachtungszeitraumes niemals mindestens 45 Prozent unterhalb der am 17.8.18 festgestellten Schlusskurse notieren.

Walter Kozubek