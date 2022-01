6 Fragen an „Mr. Trendfolge“ Michael Proffe

Michael Proffe ist seit über 30 Jahren Experte für Trendfolge. Mit der von ihm entwickelten Trendfolge-Methode selektiert er wachstumsstarke Aktien und begleitet deren Trendphasen. Zudem arbeitet er seit vielen Jahren als Wirtschaftsberater und Börsentrainer. Er ist Chefredakteur des Börsenbriefs „Proffe‘s Trenddepot“, der im Investor Verlag erscheint.

Frage 1: Haben Sie heute schon Aktien oder Derivate gehandelt?

Heute ist Freitag und an Freitagen handle ich eher selten.

Frage 2: Warum? Angst vor negativen Überraschungen am Wochenende?

Nein. Überhaupt nicht. Das liegt vielmehr an meiner Anlage- und Trading-Strategie. Ich bin ein sogenannter Trendfolger und denke grundsätzlich langfristig über mehrere Jahre. Notenbanksitzungen, tagesaktuelle Nachrichten oder Quartalsberichte spielen bei meinen Anlageentscheidungen keine Rolle.

Frage 3: Welche Rolle spielen in diesem Zusammenhang Ereignisse wie beispielsweise das Corona-Virus?

Gegen derlei Entwicklungen ist auch mein Portfolio nicht gefeit. Bei großen Namen wie Apple oder Amazon.com steige ich dennoch in solchen Phasen nicht aus. Wenn Panik am Markt zu beobachten ist, hat dies grundsätzlich nichts mit dem Geschäftsmodell zu tun. Irgendwann ist der Boden gefunden und solche Trendfolger legen oftmals wieder überdurchschnittlich zu. Ich habe nie den Stecker gezogen, wenn es keinen Grund gab. Ich verkaufe nur, wenn ich unternehmensspezifische Nachrichten vorliegen habe, etwa dass das Unternehmen den fundamentalen Trend nicht fortsetzen kann.

Frage 4: Wie sieht Ihre Strategie aus?

Für mich ist der langfristige Trend eines Unternehmens maßgeblich. Dabei bin ich durchaus fundamental getrieben. Quartalsberichte unterliegen oft gewissen Schwankungen. Ich interessiere mich vielmehr für die Geschäftsentwicklung eines Konzerns über die zurückliegenden zehn Jahre. Wenn ich daraus Signale erhalte, die daraufhin hindeuten, dass es mittelfristig weiter nach oben geht, investiere ich. Alle zwölf Monate überprüfe ich die Daten von Neuem.

Frage 5: Wie wählen Sie Ihre Titel aus?

Mich interessieren die großen Trends dieser Welt. Losgelöst von Staaten, Regionen oder politischen Meinungen. In den zurückliegenden 20 Jahren wurden zahlreiche starke Trends durch US-Unternehmen ausgelöst. Gleichwohl sind es nicht nur Tech-Unternehmen, die in unserem täglichen Leben eine maßgebliche Rolle spielen. Eisenbahnen wird es für den Transport auch in 100 Jahren noch geben. Auch in der sogenannten Old Economy gibt es zahlreiche Unternehmen, die Produkte herstellen, die nicht nur heute, sondern auch morgen noch wichtig sein werden, wie zum Beispiel Nahrungsmittel oder Konsumgüter.

Frage 6: Am Aktienmarkt gibt es kaum noch Schnäppchen. Geht die Rallye dennoch weiter?

Meiner Meinung nach wird das laufende Jahrzehnt eines der spannendsten in der Börsengeschichte. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass die Märkte gar noch stärker zulegen als im zurückliegenden Jahrzehnt. Allerdings kommt es stets darauf an, wo man investiert ist. Das Internet, wie wir es jetzt kennen, wird sich meiner Meinung nach komplett verändern. Ein wichtiger Baustein dafür ist der Ausbau des 5G-Netzes. Es wird eine Vielzahl von neuen Anwendungen ermöglichen. Es wird eine Flut neuer kreativer und innovativer Unternehmen in den Markt kommen. Viele große, starke Player werden sich weiterentwickeln. Gleichwohl werden viele altbekannte Unternehmen verschwinden, weil wir sie nicht mehr brauchen.

Über Michael Proffe

Hinweis: Alle Meinungsaussagen oder Einschätzungen in diesem Interview geben die Einschätzung des Gesprächspartners wieder. Die hierin zum Ausdruck gebrachten Meinungen spiegeln nicht zwangsläufig die Meinung der UniCredit AG wider.

