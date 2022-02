61 % nutzen Metaverse oder sind daran interessiert - Verbraucher wollen aber Dezentralität anstatt Dominanz von Facebook & Co.

61 % der Internetnutzer in Deutschland sind im Metaverse unterwegs oder daran interessiert

15 % fürchten sich hingegen vor digitalen Parallelwelten

Google-Suchvolumina für "Metaverse" auf Rekordhoch

US-Verbraucher wollen dezentrales Metaverse

77 % lehnen Mitwirkung von Meta (ehemals Facebook) am Metaverse ab

61 Prozent der Internetnutzer in Deutschland sind bereits im Metaverse unterwegs oder zumindest daran interessiert. Während weitere noch unsicher sind, schließen lediglich 12 Prozent die Nutzung der virtuellen Welten komplett aus. Allerdings sind die Bürger mitnichten unkritisch, wie aus einer neuen Infografik von Block-Builders.de hervorgeht.

Nach wie vor ist das Thema Metaverse in aller Munde. Auswertungen von Google-Suchanfragen untermauern dies. So notiert der Google-Trend-Score, der das relative Suchvolumen angibt, dieser Tage auf dem Höchstwert von einhundert. Nie informierten sich mehr Bundesbürger über das Thema. Doch welche Aktivitäten schweben diesen im Metaverse überhaupt vor? Hierüber gibt eine neue Umfrage Aufschluss.

48 Prozent würden im virtuellen Raum reisen wollen, an zweiter Stelle steht gamen. Weitere genannte Punkte sind Bildungsangebote im Metaverse, der soziale Austausch, Shoppingtouren in den virtuellen Welten und auch Kulturerlebnisse.

Andererseits gibt es auch kritische Stimmen. So gibt es einen signifikanten Anteil derer, die sich sogar vor digitalen Parallelwelten fürchten. In Deutschland sind dies gegenwärtig immerhin 15 Prozent – über alle Altersgruppen hinweg. Bei den 18 bis 29-Jährigen sind es indes sogar 35,3 Prozent.

Eine wichtige Rolle könnte dabei auch die Ausgestaltung des Metaverse spielen. Dies zeigen Umfragen unter US-Verbrauchern. Wie die Infografik aufzeigt, bevorzugen jenseits des Atlantiks 87 Prozent ein dezentrales Metaverse. 77 Prozent lehnen eine Mitwirkung von Facebook (Meta) am Metaverse ganz konkret ab. Auch Kursentwicklungen unterschiedlicher Anlagen machen das Momentum deutlich.

So kletterte der Preis der Metaverse Kryptowährung Decentraland im 30-Tages-Rückblick beispielsweise um 9,2 Prozent nach oben, während die Meta Aktien (ehemals Facebook) 31,2 Prozent an Wert einbüßten.



Block-Builders ist eine Nachrichten- und Informationsplattform, die Krypto-Interessenten und Anlegern Nachrichten, Analysen und Anleitungen anbietet. Die Block Builders GmbH hat ihren Geschäftssitz in Berlin.

