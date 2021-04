5 fundamentale Trading-Säulen, die Sie kennen müssen

Neben der Psychologie beim Trading entscheiden 5 fundamentale Säulen, auf die jede Trading-Strategie aufgebaut sein sollte, über Sieg oder Niederlage.



Schauen wir uns nun diese wichtigen Fundamente Ihres Erfolges an und was es dabei zu beachten gilt:





Was würde einem die beste Strategie bringen, wenn man keine Möglichkeit hat, diese auch umzusetzen? Richtig, nichts! Deshalb gibt es dafür eine Menge Broker, bei denen man die verschiedensten Handelsmethoden nutzen kann. Vom konventionellen Aktien-Handel, über Spread-Betting, bis hin zum CFD-Handel. Ich persönlich habe mich für den CFD-Handel entschieden, da die Einfachheit, die Kostenstruktur und die enorme Hebelwirkung einfach unschlagbar sind ;-)Die meisten Trader überspringen diesen so wichtigen Punkt und gehen gleich zu den Einstiegstechniken. Ein großer Fehler! Denn eines ist klar: Sie können die Trefferquote Ihrer Signale DRAMATISCH erhöhen, wenn Sie in einem passenden Marktumfeld agieren.Dies können Sie ganz leicht mit Hilfe der technischen Analyse herausfinden. Ich persönlich nutze zur Kursprognose mein eigens entwickeltes Konzept der Sequenz, das mir blitzschnell zeigt, ob der jeweilige Titel überhaupt für einen Trade in Frage kommt.. Unter Trading-Neulingen ist dies wohl das beliebteste Thema überhaupt. Aber Sie sehen: Auch hier ist es nur EIN Faktor von fünf! Es gibt auch in diesem Bereich eine Vielzahl an Möglichkeiten. So können Sie Signale z.B. durch Candlesticks (Kerzen), aber auch durch gleitende Durchschnitte oder andere Indikatoren erhalten. Wichtig hierbei ist: Nutzen Sie simple und damit leicht erkennbare Signale und dulden Sie möglichst keinen großen Interpretationsspielraum. Mächtig werden die Signale meist aber nur,wenn Sie mit den anderen Faktoren im Einklang stehen - allein sind Sie nahezu wertlos!Ein sehr wichtiger Faktor! Auch hier ist es wichtig, dass man nach einem strikten Regelwerk vorgeht. Das heißt, Sie müssen bereits bevor Sie den Trade eingehen, einen genauen Plan machen, wie Sie das Verlustrisiko begrenzen und zugleich die entstandenen Gewinne bestmöglich absichern bzw. maximieren. Auch hier sollten Sieganz einfache Techniken nutzen. Ich würde Ihnen empfehlen, die Gewinne entweder mit einer Limit-Order zu sichern oder mit Hilfe der Stopp-Loss-Order auszubauen, in dem Sie diese immer ein Stück weit nachziehen.. Dieser Baustein ist eigentlich am leichtesten umzusetzen - trotzdem findet er (fatalerweise!) in den seltensten Fällen die Beachtung, die eigentlich nötig wäre. Was gilt es hierbei zu beachten? Kurz und knapp: Riskieren Sie pro Trade immer einen gleichbleibend und zugleich niedrigen Betrag, von z.B. einem Prozent. Wenn Sie diese einfache Regel beherzigen, sind Sie bereits einen Großteil der anderen Trader weit voraus und Ihr Erfolg in diesem Geschäft ist nur noch eine Frage der Zeit!Sollten Sie bereits eine eigene Strategie anwenden, dann überprüfen Sie diese bitte nochmals Anhand der fünf Bausteine, die ich Ihnen heute vorgestellt habe. Vielleicht haben Sie einen wichtigen Punkt einfach vernachlässigt und können somit Ihre Rendite noch heute deutlich erhöhen?

Quelle: Trading-Welt



Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.